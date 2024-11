Lee szerezte a mérkőzés első kosarát, majd egy-egy sikertelen támadás után Williams reagált a túloldalon, 3-2. Seppala érkezett a parkettre, és egy triplával vétette észre magát, 3-5. Durázi felezte a büntetőit, ezután pedig hektikus volt a játék, több pontatlanság után Williams és Vuckovic tudott eredményes lenni, 8-5. Rakicevic kettő plusz egyes akciót mutatott be, és újra egál volt ezzel az eredmény, 10-10. Seppala újabb trojkájával visszaszerezte a vezetést a Kecskemét, majd Lee ment végig az egész pályán, 10-15. Két vasi egypontosra Lee adott választ távolról, 12-17-tel ért véget az első tíz perc a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét örömére.

Kikapott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Fotó: Bús Csaba



Rakicevic maradt egyedül, és értékesítette a hármast, 12-20. Gyorsan zárkózott a Körmend, Williams és Kiss kosarai 17-20-ra módosították az állást. Lee pillanatai következtek, 17-25. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét amerikai légiósa ellenállhatatlan volt, 22-29-nél időt volt kénytelen kérni Forray Gábor. Felváltva estek a kosarak, Vuckovic és Tóth Barna ketteseit követően 28-36 állt a táblán. Kountz és Pipiras vette vállára a Körmendet, 37-42. Wittmannt hagyták őrizetlenül, ezt pedig a KTE csapatkapitánya megbüntette, 37-44. Taktikai értekezlet után 42-44-re jött fel a Körmend, Ivkovic Stojan időt kért 35 másodperccel a félidő előtt. Kountz egalizált, ismét magához rendelte tanítványait a KTE mestere. Rakicevic triplája nem esett be, így 44-44-gyel mehettek pihenőre a gárdák.

Durázi kettesére Wittmann és Ivkovic reagáltak, majd ismét a körmendiek fiatal magyar játékosa volt a főszereplő több soron, 50-49. Lee révén tudott aztán egyenlíteni a Kecskemét, 53-53. Az etap derekán a Körmend volt pontosabb, és ötpontos előnyre tett szert, 60-55. Williams kosara után időt kért Ivkovic Stojan, 64-57. Karahodzsics volt határozott, és tette helyére a labdát, és a plusz büntető is bement, 65-60. A rutinos center újabb duplát tett hozzá. Több pont nem esett már a harmadik felvonásba, 66-62.

Kountz volt kétszer is eredményes, 70-62. Williams faulttal együtt is bedobta a ziccert, tíz egységre nőtt a differencia, 72-62. Gáspár is feliratkozott a pontszerzők közé, 74-62-nél időt kért Ivkovic Stojan. Rakicevic vitte végig az ezt követő akciót, majd egy hármast is elsüllyesztett, 74-67. Jó védekezés után Seppala kapta a sarokban a labdát, 74-70-nél már a körmendi stáb kért időt. Több sikertelen támadás után Williams büntetőzhetett, és nem remegett meg a keze, 76-70. Rakicevic ültette be a hintába védőjét, 76-72. Lee csak az egyik büntetőt dobta, míg a másik oldalon Williams kettő plusz egyes akciót vezetett, 79-73. Lee kígyózott be a palánkig, majd Rakicevic is hasonlóan cselekedett, 79-77-nél a vasiak tartottak értekezletet 44 másodperccel a vége előtt. Kountz tudta begyötörni a labdát a gyűrűbe, 81-77-nél Ivkovic hívta magához tanítványait. 13 szekunduma volt csodát tenni a hírös városiaknak. Rakicevic-re estek rá, miközben ráemelte a triplát, és mindhárom egypontost értékesítette, 81-80. Williams-re ugrottak rá, ő is vonalra állhatott. Csak a másodikat dobta be, 82-80. Wittmann még rá tudta dobni a hárompontost, ám az nem hullott be, így a Körmend nyerte a végletekig kiélezett csatát.