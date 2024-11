Jó iramban kezdtek a csapatok a kedd esti mérkőzésen. A védekezés kevésbé volt domináns, így pontgazdag, 24-19-cel végződő első negyedet láthattak az érdeklődők. A folytatásban fordítani tudtak a vendégek az etap derekán (30-36), és ezt megőrizték a szünetig, 38-46. Rövid pihenőt követően a harmadik felvonásban is sokat rotáltak a trénerek, a különbség pedig tíz pont környékén állandósult, ám a játék egyre inkább kezdett eldurvulni, és ez sajnos áldozatokat is szedett: Ivkovic Milán és Petar Rakicevic is bokasérülést szenvedett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét keretéből. A negyed végén felpörgette a ritmust a Kecskemét, 59-62-vel jöhetett az utolsó tíz perc. Sikeres triplákkal a KTE ragadta magához a kezdeményezést, ám a Fót sem adta könnyen magát, így 68-68-cal fordulhattak a hajrára a csapatok. A vendég együttes volt pontosabb a legvégén, így 72–77-re nyert is.

Petar Rakicevic bokája megsérült, de a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét másért is izgulhat

Fotó: Bús Csaba

– Elrontottam az egészet, mert azt gondoltam, hogy mindenki edzőmeccsként fog viszonyulni a maihoz. Mint kiderült, rajtam kívül senki nem gondolkodott hasonlóan. Két játékosunk is megsérült. Pár nap múlva már okosabbak leszünk az állapotukkal kapcsolatban. Az első félidőben nagyon lazán védekeztünk, és mindennel foglalkoztunk, csak a kosárlabdával nem. A második játékrészünk már rendben volt annak ellenére is, hogy a sérülések közbeszóltak – értékelt Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója.