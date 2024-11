A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a 600. NB I-es meccsét játszó Wittmann Krisztiánt köszöntötte a meccs elején, aki gyorsan be is köszönt, első pontjait hármasból szerezte a meccsen. A Paks beragadt az elején, a KTE nagy elánnal kezdett és 11–6-ra húzott el. Seppala már a negyedik kecskeméti triplát dobta az első negyedben, így jött a vendég időkérés. Hiába, Karahodzsics is rákapcsolt, Seppala aztán tíz pont fölé növelte a különbséget, végül 28–20-ra vezetett egy negyed után a Kecskemét. Lee pontjaival folytatódott a meccs, de Joseph és Lockett révén a Paks pillanatok alatt háromra olvasztotta a különbséget, Ivkovic Stojan időt is kért. Benke pillanatai jöttek, majd Lee személyivel együtt volt eredményes, ahogy nem sokkal ezután Wittmann is (37–31). A Paks légiósai azonban elkapták a fonalat, majd Eilingsfeld dudaszós dobása után 44–46-os eredménnyel zárult a félidő.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kikapott

Fotó: Bús Csaba

A második félidőben folytatódott az Atomerőmő SE remeklése, Ivkovic Stojan gyakorlatilag azonnal időt kellett kérjen, ám nem sokkal ezután tíz pont fölé nyílt az olló (46–56). Wittmann tartotta ekkor a lelket a kecskemétiekben, ám ez csak arra volt elég, hogy érdemben ne változzon az eredmény, a Paks így is 12 egységgel volt jobb az utolsó negyed előtt. Az utolsó negyedben már nem is tudott visszajönni a Kecskemét, mely végül sima vereséget szenvedett.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Atomerőmű SE 68-86 (28-20, 16-26, 9-19, 15-21)

Kecskemét. V: Cziffra Csaba Zsolt, Goda László, Makrai Márton

Kecskemét: Seppala 20/9, Wittmann 9/3, Ivkovic 5/3, Lee 16/9, Karahodzsics 13. Csere: Schöll -, Tóth B. 2, Kelenföldi 3/3, Dávid -, Körmendi -.

Paks: Joseph 8, Benke 29/3, Lockett 16/6, Eilingsfeld 12/3, Lake 11. Csere: Kovács -, Halmai 9/9, Géringer -, Révész 1, Dorogi -.