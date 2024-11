Pénteken pedig az éllovasok közé tartozó, jelenleg a tabella második helyén álló Atomerőmű SE érkezik a Messzi István Sportcsarnokba. Az összecsapás előtt Ivkovic Stojan is beszélt a csapat körüli aktualitásokról, amik nem ideálisak, hiszen sérülések is nehezítik a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét munkáját.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hazai pályán bárkit képes meglepni

Fotó: Bús Csaba

– Nem sikerült jól ez a periódus számunkra – nyilatkozta Ivkovic Stojan szakmai igazgató a válogatott szünetre utalva, ahol a Fóttal is játszott edzőmeccset a Kecskemét. – Valószínűleg az én hibám is, mert nem megfelelően választottunk a felkészülési mérkőzésre ellenfelet. Mi edzőmeccset szerettünk volna játszani, de rajtunk kívül senki más nem gondolta így. Engedték a durva játékot, és ennek áldozatai is lettek sajnos. Két medvepuszi és két komolyabb bokasérülés lett az eredménye ennek az ámokfutásnak. Kicsit jobb a helyzetünk már, mint pár nappal ezelőtt – tette hozzá.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét képes a bravúrokra

Az Atomerőmű SE kitűnően szerepel idén, jelenleg második a tabellán, a paksiak ellen nem lesz könnyű dolga a Kecskemétnek, mely pénteken 18 órakor fogadja a Messzi István Sportcsarnokban ellenfelét.

– Én úgy vélem, hogy a Falco Szombathelyt leszámítva mindenki ellen 50-50 százalékos az esélyünk. Lehet ez egy kissé túl optimistán hangzik, de véleményem szerint a lehetőségekben tapasztalható különbségek ellenére is bármikor tudunk meglepetést okozni. Van egy íratlan szabály, hogy bármennyire is jó a viszony az ellenfél stábjából bárkivel, egy hétig nem beszélünk egymással a meccsek előtt. Azért is várom a most pénteket, mert személyesen tudok majd gratulálni Hermann János „Dongónak” a születésnapja alkalmából, továbbá sok szép évet kívánni még neki a sportban a nyugdíjas évek mellett – mondta Ivkovic Stojan a meccs kapcsán.