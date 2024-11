Az Apátfalva elleni vereség után a Dirner-Siland nagy bizonyítási vággyal lépett pályára, Kürtösi Viktor révén nagyon korán meg is szerezte a vezetést Szegeden, de erre szinte azonnal jött a hazai válasz. A 13. percben jártunk, amikor Herczeg Péter újra a vendégeket juttatta előnyhöz, de Klippel révén erre is azonnal érkezett a hazai gól, így 2–2-es döntetlennel mehettek öltözőbe a felek.

Fotó: Bús Csaba / archív felvétel

A Dirner-Siland játékosa, Kanyó János négyszer talált be a második félidőben

Fordulás után indult csak be igazán a meccs, alig öt perc alatt három gól esett, ebből kettőt a hazaiak szereztek, akik így először kerültek előnybe (4–3). A második félidőben azonban a Siland ügyeletes gólvágója, Kanyó János is beindult, duplájának hála a tíz perccel a vége előtt a vendégeknél volt a vezetés (4–5). Kopasz egyenlített ezután, de Kanyót nem tudtak tartani, végül a 37. percben Farkas egyenlített újra, így 6–6-ról vágtak neki a csapatok az utolsó perceknek. Az utolsó minutumra is maradt még csavar, Klippel révén úgy tűnt, a St. Mihály maga javára fordítja a meccset, de még a lefújás előtt Kanyó megszerezte negyedik gólját is, így kialakult a 7–7-es végeredmény.

A kecskemétiek legközelebb vármegyei derbit vívnak az NB III-ban a Csólyospálos ellen hazai pályán, a találkozót november 20-án rendezik 20 óra 30 perces kezdéssel.

St. Mihály FC–Dirner-Siland FC 7–7 (2–2)

Szeged. V: Burzon (Juhász, Vereska)

St. Mihály: Vér – Kopasz, Kovács B., Klippel, Tóth A. Csere: Kocsis, Huszár, Farkas F., Olajos, Elek, Fábián-Saleh.

Siland: Czakó – Kanyó J., Kanyó M., Takács V., Kürtösi. Csere: Böde, Hájas, Herczeg.

Gól: Kovács B. (3.), Klippel (14., 25., 40.), Tóth A. (23.), Kopasz (32.), Farkas F. (37.) ill. Kürtösi (2.), Herczeg (13.), Takács (23.), Kanyó (26., 30., 36., 40.)