A DVTK tulajdonképpen villámrajtot vett, az első szettben 14, a másodikban csupán 15 pontot engedett a vendégeknek. A hazaiak az utolsó szettben már fiataljaikkal léptek pályára, velük is jobbak voltak 25–20-ra, így 3–0-ra meg is nyerték a meccset a miskolciak. A Kecskemét továbbra is nyeretlen.

A Kecskeméti RC női együttese a DVTK Ongropack vendége volt

Fotó: Bús Csaba