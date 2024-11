Először Hoffmann Mónika életmód- és egészség-előadó beszélt arról, hogyan lehet maximális teljesítményt nyújtani, tiszta, természetes táplálkozási irányelvekkel. A szakember több tanácsot is adott azzal kapcsolatban, hogyan kell egészségesen táplálkozni és élni.

Czene Attila lebilincselő előadást tartott Kiskunfélegyházán

Fotó: Szentirmay Tamás

Őt követte Czene Attila olimpiai bajnok úszó, aki jelenleg a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, és ebben az évben ünnepelte ötvenedik születésnapját. A több diplomával rendelkező egykori élsportoló mindenben egyetértett az előtte szólóval. A pályafutásával kapcsolatban megjegyezte, hogy Szécsi Tamás mesteredző nemcsak az úszásra, de az életre is nevelte tanítványait. A versenysportos időszakának táplálkozásaik arról szóltak, hogy az edzések után vizet soha, csak cukros üdítőket ittak, és válogatás nélkül szinte mindent ettek. Ezt megtehették, mert annyi energiát vesztettek, hogy ez belefért, és pótolta azt, amit elvesztettek. Mai fejjel már tudja, hogy az nem volt jó, de akkor abban hittek úszótársaival együtt. Most már tudja, hogy a cukros folyadékok, köztük az energia italok, sokkal egészségtelenebbek, mint az édes sütemények.

Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a sportolás, a mozgás. És nem csak azért kell sportolni, hogy nyerjen és sikeres legyen az ember, hanem azért is, hogy jól érezze magát. Több konferencián is azt szokták mondani, hogy a legfontosabb dolog az, hogy éveket nyerjünk, és minél tovább éljenek az emberek. Ezért kell sportolni. Czene Attila szerint ilyet nem szabad ígérni, de az az életciklus, ami adatott, annak az élet minősége nem mindegy, főleg az utolsó tíz, tizenöt évben, hogy milyen lesz. Az ilyen konferenciák többek között azért is jók, mert a fiataloknak át lehet adni azokat a tapasztalatokat, amelyet az idősebbek már megértek. Lehet, hogy ezt most még nem fogják fel, de a későbbi életükben hatással lesz majd rájuk.

Az élsportolóknál más a helyzet, mert ők egy pontos időbeosztás alapján élnek, a saját szervezetüket úgy kezelik, mint egy robotot. A szervezet ugyanis ekkor dolgozik a leghatékonyabban. Amikor versenyzett, akkor még nem foglalkoztak ilyen dolgokkal, de most igen is beszélni kell sok mindenről ahhoz, hogy a fiatalok másképp éljenek. Czene Attila szerint még mindig nem vesszük elég komolyan azt, hogy igazából az egészséges életről kellene beszélni, mert az maga az élet. Ami ehhez még nagyon fontos, az a munka és a pihenés aránya. A szervezetnek szüksége van a munka mellett pihenésre is, mert csak így lehet a teljesítőképesség, ha nem is a maximumát, de nagy százalékát elérni.