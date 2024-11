Jól kezdett a hazai gárda, Magyar Zalán már a 4. percbe betalált, majd Tóth Dominik kettőre növelte a hazai előnyt, 2-0-ás haza vezetéssel ért véget az első játékrész. Bár Kovács Kevin gólját követően már 3-0 állt az eredményjelzőn, meg nem nyugodhattak a hazaiak, Telek Péter sérüélse nem kis zavart okozott. A Szegediek ezt ki is használták, a 36. percben már 3-2-t mutatott a tábla. A 40. percben Patyi Milán biztosította be a győzelmet, 4-2-re nyert a Csólyospálos. A továbbra is százszázalékos CSPFSE ezzel a győzelemmel átvette a vezetést a tabellán.

Patyi Milán szerezte a Csólyospálos negyedik gólját.

Fotó: Bús Csaba

– Nehéz mérkőzés volt – értékelt a lefújást követően Ábrahám-Furus Gergő, a csapat szakvezetői feladatokat is ellátó játékosa. - Az ellenfél megszállta a saját térfelét, stabilan védekezett és így nehéz volt rést találni rajtuk. Kétszer ugyan sikerült az első félidőben, és aztán hamar jött a harmadik gól is, de talán Telek Péter súlyosnak tűnő sérülése miatt teljesen más mederbe került a mérkőzés. Fegyelmezetlenné és kapkodóvá vált a játékunk, amit az ellenfél két gyors góllal büntetett. Egy időkérés után rendezni tudtuk a sorokat, és a végén sikerült lezárni a mérkőzést. Remélem, hogy ami részünkről a bajnokság legrosszabb meccsét játszottuk. Telek Péternek ezúton is jobbulást kívánok- jelentette ki.

A Csólyospálos a következő mérkőzését december 2-án vívja, akkor a sereghajtó Bánhalmi SE vendége lesz a CSPFSE.

Csólyospálosi FSE-SZTE EHÖK SE 4-2 (2-0)

Kiskunmajsa, vezette: Döbröntey Gábor, Horváth Balázs, Fehérvári Patrik.

Csólyospálos: Menyhárt – Magyar, Harkai, Tóth D., Patyi. Csere: Andóczi-Balog, Kovács K., Ábrahám-Furus, Szabó B., Telek, Kertész M., Kertész B.

SZTE EHÖK SE: Simó – Zatykó, Gonda, Schneider, Szántó. Csere: Farkas – Palakovics, Karf, Kopasz, Rákóczi, Farkas, Bellán, Molnár.

Gól: Magyar a 4., Tóth D. a 15., Kovács K. a 23., Patyi a 40. illetve Karf a 33., Kertész M. (öngól) a 36. percben.

Kiállítva: Karf a 40. percben.

Sárga lap: Tóth D. 40. illetve Gonda 3., Schneider 5. perc.