A hazaiak hosszú kispaddal várták a középkezdést, tőlük ugyanis csak a sérültek hiányoztak, a Csólyospálos keretének viszont ezúttal csak a kétharmada tudott elutazni, két alapember, Szabó Bence és Telek Péter például az egyetemi kötelezettségei miatt hiányzott. Őket próbálta pótolni közel kéttucatnyi vendégszurkoló. Nagy lendülettel vetették magukat a küzdelembe a felek, hol a hazai, hol a vendég kapu előtt pattogott a labda. Az 5. percben Tóth Dominik szerelt, majd letálalta a labdát balra, az érkező Patyi Milán elé, aki balról, öt méterről laposan lőtt a kapuba, 0-1. Egy percre rá újra Tóth Dominik szerzett labdát, lendületesen megindult, és a kapujából kilépő hazai kapust megelőzve a jobb alsó sarokba lőtt, 0-2. Sokat nem kellett várni a szépítésre, szabadrúgást végezhettek el a hazaiak, a legurított labdát Kanyó János durrantotta balról, iszonyatos erővel a léc alá, a labda a felső lécről pattant a hálóba, 1-2. A 9. percben Kertész Bence talált a hazai kapuba a jobb oldalról, éles szögből, tulajdonképpen egy beadásszerű lövéssel növelte újra kettőre a vendégelőnyt, 1-3. A 15. percben egy gyors hazai támadás végén Pásztor Dénesnek készítették le a társak a labdát, ő középről, tíz méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, a labda a lécről pattant le a gólvonal mögé, rajzolni nem lehet nagyobb találatot, 2-3. Nagy erőfeszítéseket tettek a hazaiak az egyenlítés érdekében, elsősorban erős, csakhogy pontatlan lövésekkel próbálkoztak, így az első félidei állás 2-3 maradt.

A Csólyospálos nyerte a mérkőzést

Fotó: Bús Csaba

A folytatásban egy gyors vendégkontra végén Patyinak passzolták ki jobbra a labdát, ő ezúttal jobbal lőtt laposan a hazai kapuba, 2-4. Három percre rá Tóth Dominik vágott ki egy nagy szólót, amelynek a végén jobbról, hét méterről lőtt a hosszú sarokba, 2-5. Egyre hevesebbé vált a hazai tűzijáték, egyre pontosabban céloztak a kecskemétiek, Menyhárt Dominik nem egyszer hatalmas bravúrokkal tartotta a Csólyospálos háromgólos előnyét. A hazaiak egyik legagilisabb játékosának, Kanyó Jánosnak a 28. percben leadott lövésénél már ő is tehetetlen volt, a labda azonban a keresztlécet forgácsolta szét a bal ficaknál. Egy percre rá megrúgták a hazaiak a mérkőzés talán legszebb gólját. Kantyó János emelt előre, Kürtösi Viktor átvette a labdát, majd lekészítette Kanyónak, aki balról, laposan lőtt a kapuba, 3-5. A 29. percben Kertész Bence fordult be a hatoson, lőtt is, de a jobb kapufa tövét találta el. Szorongattak a hazaiak, de meddő maradt a Dirner-Siland fölény. Amikor már kérdésessé vált, hogy vajon mennyire bírják az iramot a rövidebb kispaddal rendelkező vendégek, egy Csólyospálos-időkérés után Patyi lőhetett jobbról, éles szögből, a hazai kapus mentett, a kipattanó labdát azonban a Szandál becenévre hallgató Tóth Dominik a jobb alsó sarokba lőtte, 3-6-ra alakítva az állást. Igyekeztek mielőbb szépíteni a hazaiak, de meddő maradt a nyomásuk, a 37. percben pedig Harkai Tibor durrantott tíz méterről a fölső lécre. Nagy tűzijátékot rendezett a hajrában a hazai gárda, az eredmény azonban már nem változott, ami azt jelenti, hogy a Csólyospálos a negyedik meccsét is megnyerte. Elégedetten utazhatott tehát haza a csapat és a szurkolótábora is. Szégyenkezni valója a hazai gárdának sincs miért, a kecskeméti fiatalok is sokat tettek a siker érdekében a rendkívül sportszerű találkozón.