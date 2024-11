A marosvásárhelyi születésű Csizmadia Csaba fiatalon került Kecskemétre 2000-ben, ahol az utánpótlásból idővel felkerült a felnőtt csapatba is. Tehetségére korán felfigyeltek, így 2004-ben Fehérvárra igazolt. Játékosként megfordult ezt követően az osztrák Mattersburg, az olasz Grosseto, a horvát Belupo színeiben is külföldön. Hazatérve a Ferencváros, a Gyirmót, a Pápa, majd egy rövid osztrák kitérő után a Budafok játékosa volt, ahol végül profi pályafutása végeztével belevágott az edzői szakmába. Játékosként 12 alkalommal viselhette a magyar válogatott mezét a korábbi kitűnő hátvéd.

Csizmadia Csaba újra lila-fehérben

Fotó: Nyitray András

Budafokon történelmi sikert ért el edzőként, amikor a klub irányításával feljutott az NB I-be 2020-ban, ahol egy idényt töltött a csapattal. Később visszatért még Budafokra, de dolgozott Gyirmóton is, végül 2023-ban Gera Zoltán segítője lett az U21-es válogatottnál. Gera Zoltánt ezt követően a Vasashoz is követte, és most Kecskeméten is együtt dolgozhat vele a 39 éves szakember.

– Nem véletlen ez a harmadik állomásunk együtt, hiszen nagyon jól megértjük egymást, ha nem így lenne, aligha lennék most itt – mondta Csizmadia Csaba. – Különböző személyiségek vagyunk, Zoli a nyugodtabb típus, aki mindig azt nézi, hol tud segíteni, míg én a keményebb vonalat képviselem, tehát jól kiegészítjük egymást. Több szempontból is nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen egyrészt segíteni szeretném őt, illetve a csapatot, másrészt a kötődésem miatt is szívügyem, hogy sikeresek legyünk a KTE-vel.

A korábbi kitűnő védő 24 évvel ezelőt került először Kecskemétre, ahol kemény munkával elérte, hogy az NB I-es Fehérvár is felfigyeljen rá, végül szép karriert futott be. A kezdetekre mai is jól emlékszik, sok barátot szerzett abban az időszakban, akikkel mai napig tartja a kapcsolatot.

– 24 éve kerültem először Kecskemétre, ez nem kis idő. Emlékszem, még egy próbajátékra érkeztem az akkor UFK 2000 néven futó klubhoz, amire egy televíziós hirdetésre figyeltem fel Erdélyben. Így kezdődött a történet, melynek végén megfeleltem. Elindult ezzel a kis karrierem Kecskeméten, először még a KFC-ben fociztam az utánpótlásban, utána jött Hetényegyháza, majd visszajöttem az akkori NB II-es KTE-be. Négy szép év volt, mely tulajdonképpen a profi karrierem kezdetét jelentette. Bízom benne, hogy jó ómen leszek, hiszen akkor sem volt könnyű helyzetben a csapat, de az idény végén elértük a célt és bennmaradtunk. Sok nagyon kedves barátot szereztem itt, Gyagya Attilával például egy év eltéréssel érkeztünk, Farkas Pistával pedig már az utánpótlásban is együtt játszottunk, most ő is a stáb tagja. Jól emlékszem az edzőink közül Márton Pali és Csima Gyuszi bácsira is, akik mai napig aktívan dolgoznak is itt Kecskeméten. Jó szívvel tértem vissza tehát, tele szép emlékkel.– tekintett vissza Csizmadia.