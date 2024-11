A Vasas elleni utolsó edzőmeccsen sérült meg nyáron Banó-Szabó Bence, aki végül nyár végén feküdt kés alá, a műtétet követően pedig már a rehabilitációs munkát is megkezdte. Egyelőre labda nélkül, futás nélkül dolgozik a Kecskeméti TE középpályása.

Banó-Szabó Bence nem adta fel

Fotó: Bús Csaba

– Szeptember elején műtöttek meg, onnantól három hétig feküdnöm kellett. Új volt ez számomra, mert az első ilyen műtétemnél azonnal hajlítottam a térdemet és kezdtem úgymond dolgozni, de most más ütemtervet határoztak meg. Azóta elkezdtem a rehabilitációs munkát, és mivel adódott egy lehetőség, a klub engedélyével Dunaszerdahelyen csinálom ezt jelenleg. Heti 6 nap van edzésem valamilyen formában: biciklizés, úszás, súlyzós edzés, illetve van, amikor a terapeutával dolgozunk külön a térdemen – adott helyzetjelentést Banó-Szabó Bence programjába.

Banó-Szabó Bence erősebben térne vissza

A tervek szerint decemberben vár rá újra kontroll, ha minden jól megy, ezt követően a futásokat is elkezdheti a KTE játékosa, aki januárban már az edzőtáborba is csapattal tarthat, hogy ott folytassa a rehabilitációt adott esetben, hogyha az állapota is engedi.

– Az orvosi konzultációk mostanáig folyamatosan voltak, legközelebb majd december közepén megyek. Ha minden jól megy, utána elkezdhetem az egyenes vonalú futásokat. Karácsonykor megyek haza, de előtte a Diósgyőr elleni hazai bajnokira is mindenképpen ki akarok menni. Nem titok, nehéz időszak van mögöttem, mert újra egy komoly sérülésből kell felállnom, amit nem tud tervezni előre az ember, ráadásul különösen rossz érzés az, hogy ebben a helyzetben a csapatnak sem tudok segíteni. Ahogy nekem is kitartónak kell lennem, úgy a csapatnak is csak ezt tudom kívánni, igyekszem a távolból is mellettük lenni. Sok szép sikert éltünk meg közösen, ennek kell ott lennie a srácok fejében, hogy képesek erre most is. Erős személyiségnek tartom magam, jól kezelem a helyzetet, a célom, hogy „vadállatként” térjek vissza. – zárta gondolatait Banó-Szabó Bence.