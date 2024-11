A Bács Ferenc és Nagy Zoltán kezei alatt dolgozó csapat legeredményesebb versenyzője Garajszki Máté volt, aki kétszer jutott „A” döntőbe és ott 50 és 100 méter pillangón is ötödik helyen zárt a BÁCSVÍZ KVSC úszója. 50 méter pillangón ismét közel került a dobogóhoz, ami a magyar pillangóúszó mezőnyt tekintve nem kis feladat.

A BÁCSVÍZ KVSC 4x100 méteres mix vegyesváltója

Fotó: BÁCSVÍZ KVSC

A BÁCSVÍZ KVSC vegyesváltója remekelt

Kiemelkedő eredményt ért el a BÁCSVÍZ KVSC csapata a 4x100 méteres mix vegyesváltóban, amelynek tagjai Garajszki Máté, Kovács Nóra, Szilvási-Hazag Aliz és Mozsárik Levente az előkelő negyedik helyen csapott célba. A váltó tagjai közül egyedül Garajszki Máté felnőtt, a kecskeméti váltó többi tagja ifjúsági, serdülő és gyerek korosztályba tartoznak, így a jövőben tőlük még sok szép eredményre lehet számítani.

Mozsárik Levente ezen a versenyen is szépen teljesített, a váltót leszámítva négy döntőben volt érdekelt. Levente saját számai, a gyorsúszó sprint számok hagyományosan a legnehezebbek közé tartoznak, azonban ifjúsági kora ellenére az egyéni csúcsain kívül a tavalyi „B” döntős helyezésein is tudott javítani. Kellemes meglepetésre pontszerző helyen végzett 100 méter vegyesen, valamint 50 méter pillangón is bejutott az esti döntőkbe.

Kovács Nóra 13 éves létére a már említett váltóból is oroszlánrészt vállalt, ezzel azonban nem elégedett meg, és a többi napon az összes mellúszó számban bejutott a legjobb 16 közé. A „B” döntőkben 100 méter mellen hatodik, 50 és 200 méter mellen a második helyet szerezte meg. Versenyzése példaértékű és helyezései a felnőtt mezőnyben korát meghazudtolóak.

Szilvási-Hazag Aliz két alkalommal jutott „B” döntőbe, ahol 200 méter mellen ötödik, 100 méter pillangón hetedik helyen zárt. Nagyot fejlődött versenyző, és ezt a fejlődést edzői, Nagy Zoltán és Bács Ferenc reményei szerint kamatoztatni tudja majd a korosztályos bajnokságokon.

Szalontai Roland elsősorban tapasztalatszerzés céljából indult, azonban 200 méter mellen elért öt másodperces javulása bizakodásra ad okot. Szabó Letti szintén belekóstolhatott a felnőttek versenyébe és szépen küzdött az előfutamok során, 50 méter mellen két másodpercet javított.