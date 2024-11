A Bácsalmási PVSE a Kecskemét elleni vármegyei derbi elvesztése után lépett pályára, és az Inárcs ellen már csak azért is lett volna fontos jó eredményt elérni, mivel az első négybe kerülésért riválisa egymásnak a két klub. Bár a vendégek szereztek vezetést, de Szűcs Dalma góljaival így is jól kezdett a PVSE, mely alig negyedóra után 8–5-re vezetett. 9–6-hoz érve azonban kiállítások miatt is kiesett a ritmusból a hazai csapat, az Inárcs egy 6–0-os futással fordított, s végül a szünetben 10–12-re vezetett. Fordulás után a PVSE támadójátéka még mindig akadozott, bő tíz perc után már hat góllal vezettek a vendégek (14–20). Innen már nem is volt visszaút a hazaiaknak, akik végül 22–27-re kaptak ki.

A Bácsalmási PVSE fontos meccsen kapott ki

Fotó: BUS CSABA

A Bácsalmás vereségével még negyedik, de az Inárcs egy pontra felzárkózott a G csoportban.

Bácsalmási PVSE – Inárcs-Örkény KCE 22–27 (10–12)

Bácsalmás. V: Gajnok, Rosenberger

PVSE: Budai (k), Jován (k), Szűcs 10 (6), Ötvös 3, Prezneczki 3, Földesi 3, Baráth 2, Takács 1, Ladocsi, Száhl, Leczkési, Tornyi-Molnár, Buczkus, Boros. Vezetőedző: Dankó Ervin

Inárcs: Szalai (k), Mistina (k), Nemes 9 (2), Szerényi 6, Bereczki 5, Gergi 2, Kovács N. 2, Rácz 2, Szopcsák 1, Gaál, Görbe. Vezetőedző: Guricsné Horváth Beáta

Kiállítások: 10 perc ill. 6 perc.

Hétméteresek: 8/6 ill. 2/2