A Lajosmizse kezdte jobban a mérkőzést, hiszen Víg Laura és társai 4–1-s előnyre tettek szert az első percekben. Tabajdi heteseinek is hála, tapadt a majsai csapat, mely végül 6–6-nál be is érte a vendéglátót. Ki-ki meccs alakult ki, hol egyik, hol másik oldalon volt az előny, szünetben végül 14–13-ra a Mizse KC vezetett.

A Mizse KC még hibátlan

Fotó: Bús Csaba

A második félidőben sem akart sokáig döntés születni, végig döntetlen körül mozgott az eredmény. 20–20-nál aztán Giricz és Vig is egymás után betalált, de a Kiskunmajsa Kanyik kiállítása ellenére is visszajött 23–23-ra. Őrült hajrá kezdődött, melyben az utolsó szó Szarvas révén a Mizsének jutott, mely így 27–26-re nyert, egyben maradt hibátlan a keleti csoportban úgyis, hogy húsz percet játszott hátrányban a meccs során.

A másik szombati mérkőzésen a Soltvadkerti TE 30–29-re verte meg a Bácsbokodot.

Mizse KC–Kiskunmajsai KC 27–26 (14–13)

Lajosmizse. V: Husti, Szvétek

MKC gólszerzők: Vig 10 (3), pető 5, Szarvas 4, Giricz 3, Sajó 2, Sápi 2, Pécsi 1.

KKC: Tabajdi 9 (4), Farkas F. 5, Ágoston 3, Kanyik 3, Széll 2, Kertész-Farkas 2, Farkas L. 1, Tasnádi 1.

Kiállítások: 20 perc ill. 14 perc.

Hétméteresek: 4/3 ill. 6 /4.