Csapatban ezüstérmesek lettek

A nyári, Lakiteleken rendezett világbajnokság felemásan alakult számára, egyéniben elmaradt attól, amit magával szemben elvárt, párosban pedig egyetlen rúgással maradt le társával, Mészáros Ramónnal a dobogóról. Csapatban kárpótolta némileg a sors, a Nations Cup döntőjében ugyan alulmaradtak, de az ezüstérem mégis szépen csillog utólag.

– Számomra az év legjobban várt eseménye volt a vb, ami felemásan alakult. Csapatban ezüstérmesek lettünk, ami ott persze picit fájó volt, de utólag abszolút sikerként tekintek vissza rá. Sajnos nem szépült meg az egyéni és a páros eredményem, főleg utóbbi bánt még mindig nagyon, mert Mészáros Ramónnal már a vb előtt megbeszéltük, hogy éremért megyünk, erről végül egyetlen rúgással maradtunk le. Egyéniben titkon az első tízbe vágytam, ennek rendeltem alá minden hazai és nemzetközi versenyt is gyakorlatilag a világbajnokság előtt. Nem könnyítette meg a helyzetemet, hogy a combommal is voltak elhúzódó gondok, ezek a bajnokságban is hátráltattak már. Sajnos a három napos megmérettetés végére fejben is szétestem, így végül 27. helyen zártam, amivel nem voltam elégedett. Ez persze motiválólag is hat rám, jövőre szeretném, illetve a többiek nevében is mondhatom, hogy szeretnénk még jobb teljesítménnyel képviselni a magyar színeket – tekintett vissza Zsámboki Sándor a világbajnokság eseményeire.