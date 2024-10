Virth Balázs szerdai látogatása során a Kecskeméti Fürdőben találkozott a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, Ivkovicné Béres Tímeával, illetve a Kecskeméti Sportiskola úszó szakosztályának vezetőjével, Poczó Elemérrel. Látogatása egy kosárlabda mérkőzésnek volt köszönhető, de ezt összekötve meglátogatta a kecskeméti úszó palántákat is. – Ivkovic Stojant régóta ismerem még kosárlabdás berkekből, ő hívott meg Kecskemétre. Ez tökéletes alkalom volt arra, hogy meglátogassam a Kecskeméti Sportiskola úszó szakosztályát, illetve örömmel fogadtam el a meghívást a felnőtt kosárlabdacsapat mérkőzésére is – mondta Virth Balázs, aki élőben tekintette meg a szerdai Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sopron KC kosárlabda mérkőzést.

A képen (balról-jobbra): Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Virth Balázs úszó, mesteredző és Poczó Elemér, a Kecskeméti Sportiskola úszó szakosztályának vezetője

Fotó: Vizi Zalán

Virth Balázs elismerően beszélt a helyi egyesületek együttműködéséről

Virth Balázs nem először járt Kecskeméten, és a helyben folyó szakmai munkáról, ami az úszásoktatást illeti, nagyon jó véleménnyel van. – Edzőtáborozni is jártunk már korábban Kecskemétre, illetve a kisfiam is úszott itt a Sportiskolában. A KESI úszó szakosztályának vezetőjét, Poczó Elemért is jól ismerem. Itt az Úszó Nemzet Programból rengeteg gyereket tudnak beintegrálni az egyesületbe, ez országos szinten is kiemelkedik – mondta az elismert edző. – Kiváló az együttműködés a Sportiskola és a Bácsvíz KVSC között, ez is követendő példa, hiszen más városokban a különböző egyesületek ahelyett, hogy támogatnák a közös munkát, versenyt űznek egymással. Kecskemét pozitív példa az úszásoktatás terén – mondta Virth Balázs, majd hozzátette, az is fontos, hogy a különböző vízi sportágakkal is jó a helyi együttműködés. Anno Faragó Kamilla például úszással kezdte, de edzője javaslatára vízilabdára váltott és a kecskeméti sportéletet képviselve tagja volt a párizsi olimpián a női vízilabda-válogatottnak.

Virth Balázs mesteredzőként számos tanítványát juttatta el a legmagasabb szintre. Szerinte ahhoz, hogy egy úszó megvalósítsa álmát és eljusson világversenyekre, olimpiára, mindenekelőtt alázatra és szorgalomra van szüksége. – Általában serdülőkor környékén derül ki, hogy kinek milyen jövője lehet az úszásban. Gyerekkorban korai erről véleményt alkotni, de ha valaki kitartó és szereti ezt csinálni, megtalálhatja a számítását ebben a sportban – nyilatkozta Virth Balázs.