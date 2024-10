– Így van, erre nem volt lehetőségem, de így a keretet megismerve azt mondom, hogy jelen pillanatban alkalmas a kitűzött célok elérésére. Az elmúlt négy fordulóbeli eredményeink azt mutatják, hogy a játékosok vevők az elképzeléseimre. Én nagyon szerettem a labdát, tehát nagyon szerettem játszani játékosként is, és ebből kifolyólag kimondottan játékospárti vagyok. Ami nekem tetszett, amit én szerettem a fociban, azt próbálom átadni a labdarúgóimnak is. Úgy gondolom, hogy jó visszhangra talált a stílusom, a módszerem. Ez meglátszik az edzéslétszámokon. Azt mondom, hogy tizenhét fő alatt még nem voltunk edzésen. Kivéve egy alkalommal, amikor többen is betegek voltak, jómagam is, akkor egyszer voltunk kevesebben, de egyébként minden egyes edzésen két kapussal, legalább tizenöt mezőnyjátékossal tudok edzeni, ami azért nem kis dolog.

A munka azért is lehet hatékony, mert heti három alkalommal találkozik a vezetőedző és a kerete.

A sorsolást elnézve most pokolian nehéz három mérkőzés következik a Kalocsa számára. Ezen a hétvégén az ellenfél az a Kecel lesz, amely veretlen volt hat fordulón át, és az elmúlt hétvégén Kunbaján is végig meccsben volt, végül úgy kapott ki 3–0-ra, hogy tíz emberrel kaptak két gólt 90. perc után. Aztán fogadja a Kalocsa a Tiszakécskei LC II.-t, a bajnoki címvédőt, amelyről úgy fest az idén ősszel is, hogy a címről lehetőleg nem is szándékozik lemondani, majd következik egy bajai kirándulás. Adja magát a kérdés, hogy hány pontot lehet egy ilyen sorozatból tervezni.

– Ebben a bajnokságban egyik meccs se könnyű. Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Vannak persze erősebb és gyengébb képességű csapatok, viszont nagy különbségek nincsenek. Egy gyengébb képességű csapat is foghat ki jó napot és okozhat meglepetést, és egy erősebb is foghat ki gyengébb napot. Minden meccs más, minden meccsre készülni kell, senkit nem szabad félvállról venni. Ciklusokra ugyanakkor én nem szoktam bontani a szezont, mindig csakis a következő találkozóra koncentrálok, arra készülök. Nincs értelme előbbre tekinteni. Előbb nyerjünk meg egy meccset, és utána gondolkodjunk el azon, hogy mi lesz az azt követő héten. Minden meccs más. Volt egyébként a pályafutásom során olyan edzőm, aki négyhetes ciklusokra bontotta, és elmondta, hogy hány pontot akar teljesíteni az előttünk álló hónapban, de ezzel akkor sem értettem egyet, így nem is tettem a magamévá. Én mindig a következő kihívásra koncentrálok, legyen az kupameccs vagy bajnoki. A Harta elleni kupameccs lefújásáig nem foglalkoztam azzal, hogy utána Akasztóra utazunk. Verjük meg a Hartát, és utána van még három nap arra, hogy foglalkozzunk az Akasztóval.