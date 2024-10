Nem akármilyen találkozó kerekedett az eddig hibátlan teljesítménnyel éllovas Szentmárton és a 3. Dunapataj összecsapásából. Óriási sikert ért el a Dunapataj, annál is inkább, mivel a hazai gárda az első félidőben még 3-1-re vezetett. Fordulás után aztán a 65. percben Bálint Milán szépített, Németh László két perc alatt megfordította, majd Allgeier Péter 5-3-ra alakította az állást. Csonka Norbert gólja, amellyel kialakult a 4-5-ös végeredmény, már sovány vigasz volt a hazaiak számára.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

– Ez a mai mérkőzés bizonyította, hogy egy igazi, nagybetűs csapat vagyunk, amelynek a tagjai egyet akarnak – értékelt Takács György, a csapatkapitány. – Nálunk mindenki azért focizik, mert szeret ebbe a társaságba tartozni. Edzésre is azért jövünk össze rendre 18-20-an, mert jó ebbe a csapatba tartozni. És a sör is jobban esik edzés után egy ilyen kiváló közösségben. Ennek köszönhetjük, hogy nagy szenvedés, és nagy küszködés árán 3-1-es hátrányból sikerült egy eddig hibátlan Szalkszentmárton ellen egy fantasztikus teljesítménnyel előrukkolva fordítani, majd nyerni. Köszönöm minden játékosnak a hozzáállását, egyúttal gratulálok is mindenkinek, aki hozzátett annak érdekében, hogy sikerüljön ezt a rangadót megnyernünk. Ami a dolog szakmai odalát illeti, jó ellenféllel szemben sikerült nyernünk, és elmondhatom, hogy a minőségibb kispaddal rendelkező csapat nyerte a mérkőzést. A minőségi cseréknek is betudható, hogy amikor kellett, tudtunk váltani. Márpedig egy ilyen mérkőzésen ez fontos, sőt, létfontosságú tényező lehet.

Az Uszód pontszámban utolérte a Szentmártont, miután 7-1-re nyert a Dunaegyháza vendégeként. A 3. Szakmár a Dunaszentbenedeket győzte le 6-1 arányban.

Vármegye III., Nyugati csoport: Dunavecse-Fajsz 2-4, Szentmárton-Dunapataj 4-5, Dunaegyháza-Uszód 1-7, Bátya-Hajós 2-2, Szakmár-Dunaszentbenedek 6-1, Kecel Senior FC-Harta SE II. 0-9.

Vármegye III., Nyugati csoport

1. SZENTMÁRTON 9 8 0 1 61-14 24

2. USZÓD 8 8 0 0 54-9 24

3. SZAKMÁR 9 6 1 2 43-15 19

4. DUNAPATAJ 8 6 1 1 36-12 19

5. HARTA II. 8 5 2 1 31-17 17

6. HAJÓS 8 3 2 3 29-17 11

7. FAJSZ 7 3 1 3 20-25 10

8. BÁTYA 9 2 2 5 14-20 8

9. DUNAVECSE 8 1 3 4 16-32 6

10. DUNASZENTBENEDEK 6 1 2 3 11-17 5

11. DUNAEGYHÁZA 8 1 0 7 12-37 3

12. CSÁSZÁRTÖLTÉS 8 1 0 7 7-33 3

13. KECEL SENIOR 8 0 0 8 0-86 0