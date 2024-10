A Déli csoport éllovasa, a Kelebia ezúttal szoros meccsen ugyan, de újra győzni tudott, és továbbra is százszázalékos, miután nyolc mérkőzésből a nyolcadik győzelmét is begyűjtötte. Ezúttal a Csátalja vendégeként. Krizsán Deni szerezte meg a vendégek első gólját, Prentel Róbert növelte kettőre a kelebiai előnyt, Baumgartner Csaba szépített hazai részről. A Bácsborsód 3–0 arányban győzte le a Mélykút második csapatát, Török Endre, a góllövőlista éllovasa két és Schobloher Richárd egy góljával. Ha már az előző hétvégén pontszám tekintetében behozta a Bácsborsódot a Felsőszentiván, maradt is a Bácsborsód nyakán. Madarason győztek 5–0 arányban, a gólokon Merkler Tamás, Nagy Zorán, Szabó Milán és Lajos Krisztián osztozott, Merkler Tamás kétszer is betalált Szegedi Gábor kapujába.

A vármegye három Déli csoportjában a hazaiak győzelmét hozó Bácsbokod-Kenderes SE mérkőzésen a vendég Végh Gábor végez el szabadrúgást

Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit

Déli csoport: Bácsbokod–Kenderes SE 3–1, Madarasi SE–Felsőszentiván 0–5, Bácsborsód–Mélykút II. 3–0, Csátalja–Kelebia 1–2, Gara–Sükösd 0–5, Hercegszántó–Tataháza 3–0, Bajaszentistván–Tompa 0–5.

Az Északi csoportban őrségváltás történt az élen. Ehhez egyrészt az kellett, hogy a korábbi listavezető, Vasutas SK ne szerezzen pontot. Nem szerzett, az Izsák ugyanis remek hajrával, Prikidánovics Márk két és Tóth Márk egy góljával mind a három pontot elvitte Kiskunfélegyházáról. Másrészt kellett az, hogy a korábbi üldöző, illetve üldözők begyűjtsék mind a három pontot. Ez megtörtént. A Miklósi GYFE a Városföldet fogadta, és győzte le 6–0 arányban. Az első játékrészben Erdős Bálint és Kovács Zoltán találtak be Czagány Zsolt kapujába. A 49. percben betalált Bábel Péter is, végül Czigler Barnabásnak a 77. és a 90. percben szerzett klasszikus mesterhármasával alakult ki a 6–0-s végeredmény. Így állt élre a Miklós. A Vasutast a Bugac is megelőzte, miután az SC Hírös-Ép II. vendégeként tudott egygólos hátrányból 2–1-re fordítani.

Sokáig meglepetésre állt Fülöpszálláson a Fülöpjakab. A 72. percben már 3–1-re is vezetett az akkor már tíz emberrel küzdő Fülöpke, a hazai csapat aztán előbb 11-esből szépített, majd a rendes játékidőn túl szerzett gólokkal megfordította a mérkőzést. Aki vasárnap délelőtt a kecskeméti kórháznál a játékosát látogató Bakró Tiborral, a Fülöpjakab elnökével találkozott, az megtudhatta, hogy elsősorban lelkileg viselte meg a Fülöpjakabot, nem is a vereség, hanem annak a módja. Elmondta, hogy ők kaptak piros lapot a második játékrészben – második sárgával –, ám amikor a 18 éves Buzder-Lantos Róbert terült el a földön az első félidő derekán, akkor ő még szabadrúgást sem. Agyrázkódást, majd később a kecskeméti kórházban négy varratot a szemöldöke fölé, azt igen, hogy aztán hétfőn délben térhessen haza a kórházból. A feletti értetlenkedését is kifejezte, hogy miért kell egy vármegye hármas meccset – amelyen a dolog természeténél fogva amatőrök szerepelnek – száz percig játszatni. Szabó Pál, a fülöpjakabi szakvezető mérte az időt, erre alapozva állítja, hogy a hazai egyenlítő gól a 93., a hazai győztes gól pedig a 97. percben esett.