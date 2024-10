A Déli csoport – immáron volt – éllovasa, a Bácsborsód mögött nagy sorozat állt a 7. forduló előtt, hiszen hatból hat meccset nyert a megfiatalított, és ezáltal – lévén tehetséges fiatalokat építettek be – megerősödött gárda. A hibátlan sorozatnak Felsőszentiván lett a végállomása. A Felsőszentiván a 3. helyen várta az éllovas elleni mérkőzést, és sikerült legyőznie. Ráadásul meggyőzően. Már a 37. percben 2–0-ra vezetett a Felsőszentiván Piukovics Martin és Balázs István góljaival, hogy ez legyen a félidei állás. Bő negyedóra elteltével Merkler Tamás egy büntetőt kihasználva 3–0-ra növelte a hazai előnyt. A 85. percben Török Endre szépített büntetőből, majd egygólos hátrányra is feljött a Borsód, de már túl későn, Schobloher Richárd ugyais a 93. percben talált be Haász Gábor kapujába. Ezzel a győzelemmel a pontszámot tekintve utolérte a Felsőszentiván a Bácsborsódot. Azt, hogy a Borsód pontokat vesztett, azonnal kihasználta a hetek óta a 2. helyen tanyázó Kelebia. Kátai Istvánnak a 41. és a 76. percben szerzett góljával 2–0 arányban győztek Bátmonostoron, a Kenderes SE vendégeként, és a tabellán átvették a vezetést. Döntetlen lett a Tataháza-Madaras mérkőzés, így a Tataháza megszerezte az idei őszi második, a Madaras pedig az első pontját. Bácsbokodon tudott nyerni a Gara. Bár a hazaiak szerezték meg a vezetést Papp Roland révén, a Gara már az első félidő végére fordított Kovács Dusán és László Zoltán góljaival, a folytatásban pedig már csak egy gól született, és azt a garai Zalai Zalán szerezte a 65. percben. 6–4-re győzte le a Bajaszentistvánt a Mélykút második csapata. A hazai csapatban Virágh Martin öt alkalommal talált be a bácskai Saint-Étienne kapujába, ráadásul a 9. és a 22. perc között, azaz nem több, mint tizenhárom perc alatt klasszikus mesternégyest szerzett.

A Városföldön győztes Szabadszállás

Fotó: Vincze Miklós

Vármegye III., Déli csoport: Felsőszentiván-Bácsborsód 3–2, Tataháza-Madaras 2–2, Sükösd-Hercegszántó 1–1, Bácsbokod-Gara 1–3, Mélykút II.-Bajaszentistván 6–4, Kenderes SE-Kelebia 0–2, Tompa-Csátalja 1–1.