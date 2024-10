A Déli csoport éllovasa, a kilenc kör után is még mindig hibátlan Kelebia rangadót vív, ugyanis a 3. helyen álló Bácsborsód vendége lesz. Kettejük csatájából akár hasznot is húzhat a 2. helyen álló Felsőszentiván, de nekik is alaposan meg kell dolgozniuk a sikerért, hiszen Garára látogatnak.

A vármegye háromban, az előző hétvégén nagy csatát hozott a Kunfehértó-Kaskantyú rangadó

Fotó: Pozsgai Ákos

Az Északi csoport listavezetője, a Miklósi GYFE hazai pályán fogadja a Szabadszállást. A két üldöző közül a tabellán előbb álló Bugac Helvécián vív rangadót, a jelenleg 3. Vasutas SK pedig a Ballószögöt fogadja. Igazi hatpontos meccs lesz tehát a Helvécia-Bugac összecsapás, hazai győzelem esetén a Helvécia felléphet a dobogóra, a Bugac viszont növelheti az előnyét, illetve megőrizheti a 2. helyét.

A Közép csoportban a tabella élén álló, kilenc kör után is hibátlan Kunfehértó a Kisszálláshoz látogat. A 2. Kaskantyú szabadnapos, ezt kihasználhatja előzésre a Bócsa, az Akasztó II., de akár a Kiskőrösi LC II. is, amennyiben győznek. A Bócsa és az Akasztó II. viszont együtt biztosan nem győzhet, hiszen egymással játszanak az előbbi csapat otthonában, parádés meccsre van kilátás. A Kiskőrösi LC II. a Balotaszállást fogadja.

A Nyugati csoport kínálatában ezen a hétvégén is szerepel rangadó, ráadásul kettő, és nem is akármilyenek. A jobb gólkülönbségének köszönhetően éllovas Szentmárton a 2. helyen álló Uszód vendége lesz. (A vesztett pontok tekintetében az Uszód jobban áll, hiszen az uszódiak még nem hibáztak.). Hazai győzelem esetén az Uszód három pontos előnyre tesz szert úgy, hogy egy meccsel több van neki hátra, mint a Szentmártonnak. Ha viszont a Szalk tudja behúzni a meccset, akkor újra egyedül vezeti a tabellát. Nem kisebb rangadó és szomszédvári derbi a Dunapataj-Szakmár összecsapás. A Dunapataj a 4., a Szakmár a 3. helyen áll, a vesztett pontok tekintetében azonban a Dunapataj áll jobban, mivel egy meccsel kevesebbet játszott a hétvégi riválisánál. Számolgatni csak a meccs előtt érdemes, a pályán, illetve a pálya szélén már nemigen lesz ilyesmire sem idő sem energia, mert Dunapatajon is igazi focicsemege várható.