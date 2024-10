A Tiszakécskei LC második, csapata úgy vezeti két pont előnnyel a vármegye egy tabelláját, hogy egy meccsel kevesebbet játszott a többieknél. Ezen a hétvégén a Jánoshalmát fogadják. Kemény meccsre van kilátás, a Jánoshalma a legutóbb ponttal távozott Kécskéről. Szomszédvári rangadót vív a 2. helyen álló Soltvadkert, Kiskőrösre utazik a Huszty Dániel-vezette gárda. Ahhoz a Kiskőröshöz, amely a múlt héten győzni tudott az acélos újonc, a Solt otthonában. A 3. helyen álló Soltra is kemény feladat vár, Kecelre utazik. A Kecel – akárcsak a Kécske II. – eggyel kevesebb meccset játszott a többségnél, és csak három pont választja el a 2. helytől. A 4. helyen álló Lajosmizse a Kiskunfélegyháza vendége lesz. Az elmúlt másfél évtized bajnoki címeit tekintve toronymagasan rekorded Kiskunfélegyháza nem felejtett el futballozni, így Félegyházán is remek összecsapásra van kilátás. Az 5. Kunbaja a 13. helyen álló Kecskeméti LC-hez látogat. A 6. helyen álló Bajai LC a 8. helyen tanyázó Kalocsát fogadja. Az elmúlt héten bravúrgyőzelmet aratott az SC Hírös-Ép, jó a hangulat a csapatnál, vasárnap Akasztóra látogatnak. Az Akasztó a 2024/25-ös idényben még nem szerzett pontot, mindent el fognak követni a siker érdekében. Az utolsó előtti helyen álló Bácsalmást fogadja a Harta. Bár a Harta a 12. helyen áll, a Duna-partiak azonban (a MOL Magyar Kupa kötelezettségük miatt) két meccsel játszottak kevesebbet a többségnél, a tabellán elfoglalt helyük tehát becsapós. De ezt Bácsalmáson is tudják.

A vármegye egy 9. fordulójában tömegjelenet a hazai kapu előtt az SC Hírös-Ép-Kiskunféleghyáza mérkőzésen.

Fotó: Gulyás Sándor

SZOMBAT, 14.30

Vármegye I.: Harta SE-Bácsalmási PVSE, Kecskeméti LC-Kunbajai SE, Tiszakécskei LC II.-Jánoshalmi SE, Kiskunfélegyháza-Lajosmizse VLC.

VASÁRNAP, 13.30

Vármegye I.: Bajai LC-Anda Kalocsa FC, Kecel FC-Solti FC, Kiskőrösi LC-Soltvadkerti TE Soltút, Akasztó FC-SC Hírös-Ép Egyesület.



Vármegye egy 10. forduló

1. TISZAKÉCSKE II. 8 6 2 0 29-9 20

2. SOLTVADKERT 9 5 3 1 18-15 18

3. SOLT 9 5 2 2 18-6 17

4. LAJOSMIZSE 9 5 1 3 20-11 16

5. KUNBAJA 9 4 4 1 14-5 16

6. BAJA 9 4 3 2 16-7 15

7. KECEL 8 4 3 1 14-12 15

8. KALOCSA 9 3 3 3 16-15 12