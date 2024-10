– Weiner Alex barátommal nagyon könnyen beilleszkedtünk mind az ifi, mind a felnőtt csapatba, amiben nagy szerepet játszott a jó csapatközösség. Azt nem tudom, hogy mire leszünk képesek az idei szezonban, a jóslás meg végképp nem a kenyerem, a célunk viszont egyértelmű most már: megnyerni a bajnokságot. Remélem a hátralévő meccseken is segíthetem a csapatot célunk elérésében.

Jagicza Tibor, aki tavaly a bajnokságot nyert Nemesnádudvar U19-ben volt Váics Olivér edzője, örömmel vállalkozott az ifjú labdarúgó jellemzésére.

– Olivér egy karakteres játékos. Intelligens, technikailag jól képzett, jól lát a pályán és megvan benne valami, ami nagyon fontos ebben a sportágban: mindig tud valami váratlant húzni. Ez lehet egy csel, egy ütempassz vagy akár egy támadásbefejezés is. Legyen akár irányító akár támadó, nagy hasznára van a csapatnak, de középső védőként is játszott már, és ott is helyt állt. Egyébként nem csak a pályán, hanem azonkívül is csapatember. A tavaly szerzett ifjúsági bajnoki címünkben elévülhetetlen érdemeket szerzett.