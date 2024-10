– Történtek változások. Már a tavaszi idény záróbuliján elbeszélgettünk a társasággal, hogy minden bizonnyal amiatt futotta viszonylag gyengébb eredményre, mert az előző szezonban nagyon sok edzés elmaradt. Ennek megfelelően az idei szezonra való nyári felkészülést úgy kezdtük és csináltuk végig, hogy szerdán és szombaton is edzőmeccseket vívtunk, és a bajnoki rajt óta is tartjuk ezt az ütemet, szerdán edzés, hétvégén meccs. Jó az edzéslátogatottság, tucatnyian, másfél tucatnyian is rendszeresen összejövünk, és ez meg is látszik a pályán. Ha visszanézzük az őszi mérkőzéseinket, sokszor történt olyan, hogy az elején hátrányba kerültünk, és a második félidőben sikerült megfordítani a meccset. Meggyőződésem, hogy ez a feljavult kondíciónak is köszönhető. Távozók voltak a nyáron, Máté Béla hazament Fajszra, Zorván Marcell pedig elköltözött Uszódról, igyekeztünk őket pótolni, és sikerült minőségi játékosokkal erősítenünk. Halák Lajos maradt a csaptunk tagja, de a szekszárdi utánpótlás edzői feladatai miatt kevesebbet tud jönni hozzánk. Tabdiról igazoltunk egy védőt, Tóth Róbert személyében megbízható, határozott, jó képességű játékos érkezett hozzánk, illetve jött két, szintén minőségi játékos, Perity Ádám és Gyuris Bence a vármegye kettes Foktőből. Kapus poszton Varga Sándor érkezett Kalocsáról, vele a rutin költözött be az uszódi kapuba, ők ketten Gyuricza Tiborral tökéletesen kiegészítik egymást. Mind a ketten járnak edzésre, meccsen hol az egyik véd, hol a másik. Van egy harmadik kapusunk is, Badó Gábor, aki a korábbi években volt az első számú kapusunk. Ő nem távozott a klubtól, az igazolása is megvan, megígérte, hogy végső szükség esetén bevethetjük. Kapusból van egy negyedik is, az öcsém Borsos Richárd, és bár az igaz, hogy meccseken most nem jut lehetőséghez, de ha úgy adódik, őt is szeretném majd játszani.