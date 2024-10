A Vasas már a mérkőzés elején átvette a játék irányítását, és egyre többet tartózkodtak a tiszakécskei térfélen. A hazaiak kontrái nem igazán voltak veszélyesek. Eltelt félóra a találkozóból, mikor megszerezte a vezetést a Tiszakécskei LC. Valancsik bal oldalról kanyarította be a labdát Balázs Benjamin pedig magasra ugorva fejjel a kapu bal alsó sarkába juttatta a játékszert 1–0. Az első félidő hajrájában Rideg közeli lövését könnyedén fogta Prokop.

Négy ponttal vezet a Tiszakécskei LC

Fotó: Szentirmay Tamás

A második játékrészben egy harcosabb Tiszakécske jött ki a pályára. Többet volt náluk a labda, technikai hibát is kevesebbet vétettek. Ennek meg is lett az eredménye, mert az 57. percben megduplázták az előnyüket. Sallai szintén bal oldalról adta be a labdát Vajdának, aki a tizenegyes pont magasságában csinált egy cselt, majd szintén a bal alsó sarokba lőtt 2–0. Hat perccel később újabb találatot ért el a hazai gárda. Pintér kapott középen jó labdát a balszélről, de egyből tovább is passzolta Grünvaldnak, akitől először elpattant a labda, de megszelidítette és a lábak között hatalmas gólt lőtt. Ez a labda is a bal alsó sarokban rezgette meg a hálót 3–0.

Tíz perccel később szépített a Vasas. Rideg les gyanús helyzetben ugrott ki, de a partjelző nem emelte fel a zászlóját, így könnyedén vezethette kapura a labdát és a tehetetlen Prokop mellett a hálóba gurított 3–1. Újabb tíz perc elteltével Prokopnak kellett bizonyítania, hogy jó kapus. Szilvási lövése a hosszú sarokba tartott, de a tiszakécskei hálóőr remek vetődéssel hárította a lövést. A 87. percben azonban már ő is tehetetlen volt. Ottucsák kapott a tizenegyes pont magasságában labdát és fordulásból a jobb alsó sarokba továbbította a játékszert 3–2. A találkozóból hátralévő időben a Vasas mindent megpróbált tenni annak érdekében, hogy kiegyenlítsen. A Tiszakécske pedig okos játékkal próbálta tartani az eredményt. Végül ez sikerült is és otthon tudták tartani a három pontot. Így már négy ponttal vezetik a tabellát.