A szolnokiaknál kezdőként ott volt Kardos Norbert, aki két szezonon keresztül játszott a tiszakécskei csapatban, a kispadon pedig Ladányi Patrik, aki pedig három és fél évet töltött el a Tisza-parti kisváros gárdájánál. Balogh Pál vezetőedző, szolnoki révén, jól ismeri az ellenfél csapatát, és ennek megfelelően választotta meg a taktikát.

Hátrányból fordított és nyert Szolnokon a Tiszakécskei LC

Fotó: Szentirmay Tamás

Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, látszott a játékosokon, hogy ennek a találkozónak komoly, presztízs tétje van. Az első említésre esemény az volt, amikor Kardos úgy meglökte Zámbóz, hogy a tiszakécskei csatárt le kellett cserélni. Sajnálatos módon a mérkőzés folyamán nem ez volt az első olyan eset, amikor durva szabálytalanság miatt nem adott a játékvezető sárga lapot. Egy ütközésnél Szekér vállal kiugrott, de vissza tudták tenni, és tudta folytatni a játékot. A 38. percben az egyik szolnoki játékos a tizenhatoson belül elesett, a játékvezető műesés címén sárga lappal figyelmeztette. Az első félidő utolsó percében Balázs Banjamin távoli lövésébe még bele tudott érni egy szolnoki védő, így szöglet lett belőle. A második játékrészben mind a két gárda döntésre akarta vinni az eredményt. Az 52. percben egy bal oldali gyors akció után Iván Milán az alapvonal közeléből élesen a bal alsó sarokba lőtt 1–0. Nem sokat, mindössze négy percet kellett várni az egyenlítésre. Grünvald remek labdát adott be a bal oldalról, a berobbanó Sallai pedig közelről a hólóba lőtt 1–1. Egy óra telt el a találkozóból, amikor Géringer húsz méteres lövését bravúrral hárította Csáki. A 64. percben bal oldalról végzett szabadrúgás után Demeter fejelt a hálóba 2–1. Nem sokkal később Annus remek labdát kapott középen kicselezte a védőket, már csak Prokoppal állt szemben, de a kapufát találta el. A találkozó hajrájában egy bal oldali beadás után a tizenhatoson belül passzolgattak a vendégek, aminek a végén Antal Gábor vállalta, hogy közelről kapura lő. A labda be is jutott a hálóba 2–2. Már a hosszabbításban járt az óra mutatója, amikor egy keresztlabda után Balázs Benjamin éles szögből, kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot 2–3.