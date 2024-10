A találkozó előtt a vendégek a tabella élén álltak, míg a hazaiak a tizennegyedik helyen tartózkodtak. Éppen ezért több vendég szurkoló is biztosra vette, hogy könnyű győzelmet fog majd aratni csapatuk. Persze mindig az ilyen találkozók, a kötelező győzelmek a legnehezebbek, és ez most is bebizonyosodott. A Hódmezővásárhely ugyanis nagyon bekezdett, mert már az ötödik percben megszerezte a vezetést 1–0, ami hideg zuhanyként hatott a tiszakécskeiekre. Ez azonban nem volt elég, jó tíz perccel később újabb találatot értek el Gréczi Márton révén 2–0, aki egykoron Tiszakécskén is játszott egy évadot. A jó formában lévő apró termetű játékos, nem sokkal később tovább növelte a hazaiak előnyét 3–0. Ez a három gólos előny azt is jelenthette volna, hogy a Hódmezővásárhely simán megnyeri a találkozót, de nem így történt.

Antal Gábor (kékben) szerezte a Tiszakécskei LC első gólját

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

A szünetben minden bizonnyal nagy fejmosást kaptak a vendégjátékosok Balogh Pál vezetőedzőtől, mert egy teljesen más felfogású gárda jött ki a pályára. Ennek meg is lett az eredménye. Csak úgy, mint az első félidőben, itt is hamar estek a gólok, csak ezúttal nem a hazaiak, hanem a vendégek lőtték. Már a 48. percben Antal Gábor révén szépített a Tiszakécske 3–1. Aztán egy óra elteltével a szünetben beállt Burdika Maxim is betalált a vásárhelyi kapuba 3–2. Négy perccel később ismét ő volt eredményes, ez pedig azt jelentette, hogy a Tiszakécske egalizálta az eredményt. Ezzel azonban még nem ért véget a találkozó. A 73. percben ismét előnyhöz jutott a hazai csapat 4–3. De ez az eredmény sem maradt meg, mert tíz perc elteltével ismét egyenlíteni tudott a Tiszakécske 4–4. A találkozó további részében már nem esett több gól, így ez lett a végeredmény.

– Az igazság az, hogy a mérkőzés elején a hazaiaknak minden elsült, de ehhez kellett a védelmünk hathatós közreműködése is – nyilatkozta Balogh Pál vezetőedző. – Az első félidő második felében kezdtünk visszajönni a mérkőzésbe. Helyzeteink is voltak, kapufát is rúgtunk, de befele pattant, nem pedig kifele. A második játékrészre sikerült annyira rendezni a sorokat, hogy fel tudtunk zárkózni. 3–3 után bőven meg volt az esélyünk arra, hogy beforgassuk a mérkőzést. Erre kaptunk egy beadást követően, megint kaptunk egy gólt. A csapatnak azonban ilyen hátrányból is sikerült pontot szerezni. Kicsit úgy érzem, hogy feszegetjük a határainkat, de ilyen mérkőzés is van, mert nem vagyunk gépek. Egy első helyezett csapat és egy hátulról a harmadik helyen álló gárda találkozójából 4–4-es döntetlen született. A hazaiak mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább egy pontot otthon tartsanak, és ez sikerült is nekik. Az eredményt reálisnak tartom – tette hozzá a vezetőedző.