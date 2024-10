Lendületesen kezdett a hosszabb kispaddal bíró Fülöpjakab, nem kevésbé lelkesen a hazai gárda, az első ziccer a Tiszaalpár előtt adódott.

A Tiszaalpár gárdája a Fülöpjakab elleni összecsapás előtt.

Négy góllal vezetett a félidőben a Tiszaalpár

Egy előrevágott labdára megindultak ugyan a vendégvédők és a Fülöpke kapusa is, azonban nem elég határozottan, Ajtai Kristóf ott termett, és egyből kapura emelt. Mire fogadásokat kötöttek volna a pálya szélén, hogy a gyertyából lehulló labda a hálóban köt ki vagy a léc fölött, a játékszer az utóbbi alternatívát választotta. Egy percre rá a túloldalon egy bal oldali beadást követően Kürtösi Szabolcs fordult be, és lőtt balról, 12 méterről a jobb alsó sarok irányába, Túri Zsolt vetődve nagyot mentett. A 18. percben Vostyár Ferenc végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, az oldalvonal mellől. A hosszú öt és feles irányába ívelt labdájára Kürtösi érkezett, és nagy lövést eresztett meg a rövid sarokra, Túri ezúttal is nagy bravúrral hárított. Két percre rá egy balról érkező beadást követően Bársony Gábor lőtt futtából, középről mellé. Kiegyenlített volt a mérkőzés, így némileg váratlanul érkezett a hazai vezetés. A 23. percben Hekkel Benjámin ívelt előre szabdarúgásból, a labdának, ahogy mondani szokás, szeme volt, meg is találta Nemes Istvánt, aki rárajtolt, átvette, majd 15 méterről a hosszú alsó sarokba gurított, 1-0. A 27.percben újra Hekkel ívelt mesterien előre, Nemes és a vendégek kapusa, Görög is rárajtolt a 16-os előterébe érkező labdára, Nemes érte el előbb és elegánsan elpörgetett a kapus, viszont néhány centiméterrel a hosszú sarok mellett is. A 30. percben Nemes cselezgetett a 16-osnál, előre gurította a labdát, arra Dorsch György rajtolt rá, és jobbról, tíz méterről elegánsan gurított a hosszú sarokba, 2-0. Három percre rá Gémes Vencel ívelte be a bal oldalon a védelmi vonal mögé, Ajtai Kristóf rárajtolt, elhúzta a kivetődő Görög mellett, és balról, éles szögből a hálóba gurított, 3-0. A 42. percben egyfajta best of jelenetet rendeztek a hazaiak, ugyanis három olyan játékos összjátékából szerezték meg a negyedik találatot, akik az első három valamelyikénen oroszlánrészt vállaltak. Hekkel ívelt előre a félpályáról, Nemes a jobb oldalon utolérte a labdát az alapvonal előtt, jobbról középre lőtte, a középen érkezi Ajtai pedig a léc alá pörgetett, 4-0. Ahhoz képest, hogy kiegyenlítetten indult a találkozó, némi meglepetésre szinte pillanatok alatt került négygólos hátrányba a Fülöpke. Sokba került a 23 perces rövidzárlat a vendégeknek, persze vitatható, hogy ami 23 percig tart, minősíthető-e rövidzárlatnak. A félidő utolsó percében egy hazai szögletet követően – a labda még a légtérben szállt – vendéglökés miatt büntetőt ítélt a játékvezető. Dorsch állt a labda mögé, lapos lövését azonban Görög Tibor vetődve védte, majd a kipattanót is megkaparintotta.