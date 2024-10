A kiválóan szereplő tehetség Facebook-posztjaiból is kiderül: 2024-ben sem volt könnyű dolguk a versenyzőknek, mert a mezőny hihetetlenül erős és nagy létszámú volt. Ezt mutatja, hogy a legnépszerűbb súlycsoportokban húsznál is többen neveztek, így Alex esetében is. Összesen több mint ezer induló küzdött a világbajnokságon. Így nemcsak a dobogós eredmények képviselnek értéket, hanem egy ötödik helyezés is nagyon komoly teljesítmény.

A képen Hevér Alex és az édesanyja, Szöllős Beatrix

Fotó: Beküldött fotó

Alex első meccsén az oroszok Európa-bajnokát kapta, akit a harmadik menetben technikai kiütéssel (TKO) küldött haza. Második meccsén a lengyelek kiválóságával kellett farkas szemet néznie, akinek esélyt sem adott, és az első menetben ismét TKO győzelemmel vetett véget a menetelésének. A következő meccsen, ahol a dobogó volt a tét, a csehek klasszisával jött a küzdelem. A taktika bevált, első menetet magabiztosan hozta Alex. A másik két menetben viszont nagyon szoros bunyóban az ellenfelet látták jobbnak a bírók.