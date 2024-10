Meglehetősen rövid volt a hazai kispad, több alapember is sérülés miatt hiányzott. A vendégek öt cserével, és nem utolsósorban szurkolók által kísérve érkeztek Városföldre, ahol pokolian nehéz talaj fogadta a csapatokat. A 2. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai gárda, a kaputól 25 méterre. Kiss Szabolcs tekerte kapura a labdát, a vendégek portása, Jójárt Ádám lábbal mentett. A 8. percben Földes Lóránt ívelt előre a hazai kapu előterébe, Sipos Márk ugrott a legmagasabbra, fejese a léc alá tartott, Papp Zoltán nagyot védett. Egy perc múlva azonban már tehetetlen volt, amikor Erdősi Attila bal oldali szögletét követően Sipos csúsztatott a bal alsó sarokba, 0–1. A 11. percben Földes tekert előre a játékszert Sipos felé. Hosszúnak tűnt a labda, de Sipos befutotta, sikerült neki beleszúrnia, ám Papp gyors vetődéssel mentett. Egy perc múlva újra Erdősi ívelt be szögletet újra balról, és ezúttal is Sipos csúsztatott, ezúttal is a bal alsó sarokba, 0–2. Úgy festett, hogy a hazai csapat nem találja a ritmust, és ennek akár kiütés is lehet a vége már az első játékrészben is akár, a második bekapott gólt követően azonban összekapta magát a Városföld, és egyenrangú küzdelem bontakozott ki a pályán. Szépíthettek volna is a hazaiak, egy vendégvédő igen nagyvonalúan kezelte le a labdát, Kiss Szabolcs ellopta, balról, tíz méterről próbált a hosszú sarokba helyezni, de Jójárt nagyot védett. A 36. percben Kovács Péter ívelhetett előre balról, az oldalvonal mellől egy szabadrúgást, a kapu előterében Földes ugrott a legmagasabbra, és a kapu bal alsó sarkába csúsztatott, 0–3. Veszélyesen, sokat támadott a Szállás, a hazai csapat pedig becsülettel küzdött.

A Szabadszállás Városföldön győztes csapata

Fotó: Vincze Miklós

A második játékrész 7. percében aztán eldőlt a mérkőzés. Erdősi tekert be a jobb oldalról, és ki más, mint Sipos csúsztatott a hosszú sarokba, 0–4. Az 58. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai gárda, Kiss Szabolcs durrantott mellé. Egy percre rá Jaskó János adott be balról, Madár Áron mellel vette át a labdát olyan remekül, hogy a labdalevétellel már helyzetbe is került, ám a kaput már nem találta el. A két hazai ziccer körítéseként a vendégek nagyjából ötpercenként vezettek életveszélyes kontrákat. Egy ilyen végén a 62. percben Bem Zoltán indult meg a bal oldalon, egy csellel lerázta védőjét, és tíz méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 0–5. A 71. percben Sipos kivételesen nem befejező helyzetben volt, hanem a jobb oldalról passzolt pontosan középre, Bem egy lövőcselt mímelve elküldte a védőjét, és középről, nyolc méterről, ballal, laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 0–6. A 75. percben Madár tekert jobbról középre, a labda ziccerben találta Gyarmati Károlyt, ám ő a jobb alsó sarok mellé pörgetett. A 79. percben a sokat dolgozó hazai Fekete László óriási szólót vágott ki a saját térfeléről indulva, már a vendég 16-os sarkán kényszerítőzött egy társsal, a visszakapott labdával befordult volna a kapu irányába, amikor egy vendégvédő buktatta, 11-es. A sértett állt a labda mögé, ám a léc fölé durrantott. A vendégek kontrájából újabb Sipos-ziccer alakult ki, ám ezúttal kimaradt. Sok hiányérzete ugyanakkor emiatt már nem lehetett a Szabadszállásnak, amely fölényesen nyerte meg a mérkőzést a végig becsülettel küzdő Városföld vendégeként.