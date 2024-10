Jó két és fél hetes szünet után lép újra pályára a férfi futsal NB I.-ben a ScoreGoal Kecskemét Futsal. Szeptember 27-én a Veszprémet győzte le sokáig – aki látta, annak számára pedig minden bizonnyal örökre – emlékezetes mérkőzésen Marko Gavrilovic csapata, hogy aztán a bajnokságban a válogatott kötelezettségei miatt jó két hét szünet következzék, hétfőn este azonban újra pályára lépnek a hírös városi kék oroszlánok, a bajnokság alapszakaszának a 9. fordulójában. Mégpedig nem is akármilyen mérkőzésen, hanem egy igazi rangadón, a nyolc kör után a tabellán a 3. helyen álló kecskeméti gárda ugyanis a 2. helyen tanyázó Újpest FC vendége lesz. Ez az idegenbeli fellépés eleve csak a két csapat jelenlegi helyzetét nézve is komoly kihívás tehát, ám a kecskemétiek dolgát még tovább nehezíti, hogy a pazarlóan mélynek egyébként sem mondható keretben többen is betegséggel, sérüléssel küszködnek.

A ScoreGoal Kecskemét játékosa, Biró Attila (kék mezben)

Fotó: Bús Csaba

Az idei szezonban ezidáig nagyon magabiztosan szerepelt az Újpest FC, a IV. kerületiek ugyanis az eddigi nyolc mérkőzésükből hatot megnyertek, ezek mellett mindössze egy döntetlen és egy vereség áll a nevük mellett. E tekintetben a ScoreGoal Kecskemét Futsal sem panaszkodhat, hiszen öt sikert arattak eddig a bajnoki évadban.

– Egy olyan csapathoz utazunk, amely megérdemelten áll a tabella élmezőnyében – jellemezte a ma esti ellenfelet Marko Garvilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Keretüket tehetséges fiatalok, rutinos magyar játékosok és két nagyon képzett brazil alkotja. Nagyon komoly kihívás előtt állunk tehát, de természetesen úgy készülünk, hogy elhozzuk a pontokat a fővárosból. Meg kell mondanom, betegségek és sérülések nehezítették a dolgunkat. Igyekszünk a lehető legjobb összeállítást, a lehető legjobb formációt megtalálni az Újpest elleni csatára, de vannak még, és egészen az utolsó pillanatig lesznek még kérdőjelek. Bízom benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, ezúttal is meg tudjuk mutatni, hogy a szűkös lehetőségeink ellenére a szívünk és eszünk is a helyén van.

A találkozó hétfőn este 20 óra 45 perckor kezdődik az UTE Atlétikai Stadionban.