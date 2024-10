Mindjárt a kezdés után Biró Attila lapos lövését kellett először védenie a mérkőzésen az Újpest kapusának, a magyar felnőtt válogatottban is szerepet kapó Gémesinek, nem sokkal később pedig Fekete kísérletét hárította a fiatal hálóőr. A 4. percben formás akció végén Pál forgácsolta szét a felső lécet. Egy percre rá a korábban a lila-fehéreknél is játszó Suscsák lőhetett zavartalanul, ám a befejezés pontatlan volt. Krajcsit is tesztelték ezt követően, Czerman kísérleteit hárította a kék oroszlánok kapusa. A félidő derekán többször is eljutott a hírös városi kapuig az Újpest, az eredmény viszont változatlan maradt. A 13. percben viszont már rezzent a háló, egy hazai kontra végén Czerman a bal alsó sarokba lőtt, Krajcsi nem tudott leérni, 1–0. Nagy energiákat mozgósított az Scoregoal Kecskemét, sorra alakították ki a helyzeteket, de vagy a védők, vagy a kapufa útját állta a próbálkozásoknak. A szünetre végül 1–0-s állással mehettek a csapatok.

A ScoreGoal Kecskemét negyedik gólját Biró Attila (középen) szerezte

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A második etap első komoly lehetősége Suscsák előtt adódott, de most sem volt szerencséje, ismét a kapufa segítette ki a házigazdákat. Sorjáztak ezután is a hírös városi akciók, de a gólképtelenség nem akart megtörni. A 28. percben végül sokadik próbálkozásra sikerült meglőni az egyenlítő találatot, Suscsák kanalazta be a kapusról elé pattanó labdát a kapuba, 1–1. A 30. percben Fekete megkapta a második sárgáját, így kiállították. Létszámfölénybe került az Újpest, és a hazaiak ki is használták ezt az előnyt, a brazil Lucas tekert a bal felső sarokba, 2–2. Kiegészült a Kecskemét, és támadásba lendült a hírös városi gárda. A 32. percben Suscsák tudott kapura fordulni, és kíméletlenül ki is használta a lehetőséget, 2–3. Ritmust váltott a fővárosi csapat, és Czerman révén egyenlíteni tudtak, 3–3. Nagy védések után Gémesi végül nem tudta állni a sarat, a 37. percben Biró sistergős lökete talált utat a hálóba, 3–4. Időt kért az Újpest, és létszámfölényes taktikára váltottak. Ennek meg is lett az eredménye, Lucas lőtt nagy gólt a jobb hosszú sarokba, 4–4-re alakítva az állást. A maradék időben már több találat nem esett, így az lett a végeredmény is.