Ahogyan az előzőleg várható volt, a mérkőzésen a Scoregoal dominancia volt jellemző már az első pillanatoktól kezdve, és ez rengeteg helyzetben is megmutatkozott, viszont a befejezések az első percekben pontatlanok voltak. Az 5. percben viszont már megtört a jég, Biró volt eredményes egy mintaszerű kontra végén, 0-1. A vezetés áldozattal is járt, a kiváló hírös városi futsalos bokájára rácsúsztak, és nem tudta folytatni a küzdelmet. A folytatásban is a kék oroszlánok voltak kezdeményezőbbek, és ez további találatokat eredményezett. Tomic került helyzetbe, ő még nem járt sikerrel, ám a szemfüles Fekete már igen, 0-2. Suscsák már többször is eredményes lehetett volna, ám arra, hogy betaláljon, egy szöglet utáni szituációig kellett várni. A 17. percben a felső lécről vágódott be lökete, 0-3. Nem sokkal később ismét ő volt a befejező, kialakítva a 0-4-es félidei eredményt.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal játékosai tizenhárom alkalommal ünnepelhettek gólt a Rubeola vendégeként.

Fotó: Bús Csaba

Kiütéses Scoregoal győzelem

Fordulás után sem változott a játék képe, a csapatkapitány, Pál Patrik is gólt jegyezhetett, 0-5. Tetszetős akció végén újfent Pál került helyzetbe, ám a kapufa kisegítette a házigazda Rubeolát. Egyre többet cserélt a szakmai stáb, szerepet kapott a sérülésből visszatérő Szabó Ábel, és a még utánpótláskorú Hajnal Norbert is. A 29. percben megszerezte a szépítő gólt a Rubeola, ám Szabó gyorsan reagált egy nem mindennapi góllal: ülve, néhány dekázás után zörgette meg a hálót, 1-6. Faultok terén sem állt jól a hazai együttes, a hatodiknál már jöhetett a hírös városi tízméteres, amelyet Pál értékesített, 1-7. Nem vett vissza az ScoreGoal Kecskemét, egy kontra végén a hírös városi csapatkapitány már mesterhármasnál járt, 1-8. Sallai sem akart aztán lemaradni a társaktól, két szépségdíjas góllal 1-10-re módosította az eredményt. A vendég a kapuban Lehotai váltotta Krajcsit, továbbá Nádudvari is parkettre lépett, így az összes meccsre nevezett játékos szerephez jutott. Suscsák is már a harmadikat jegyezhette a 35. percben, 1-11. Ekkor öt perc volt még hátra, a kék oroszlánok étvágya pedig nem csökkent. Kajtár lőtte ki a hosszú sarkot egy rögzített szituációt követően, 1-12. A 40. percben Hajnal bombázott eredményesen, ezzel a 17 éves játékos megszerezte első NB I.-es találatát a felnőttek között, 1-13. Az eredmény nem változott, kiütéses győzelmet szerzett a ScoreGoal Kecskemét Futsal.