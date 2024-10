A 4. percben Patvaros eresztett meg 30 méterről egy nagy bombát, Cseh biztosan fogta a labdát. Egy percre rá Huszka küldött meg szintén harminc méterről egy életerős löketet, a labda nem sokkal szállt el a bal felső sarok fölött. Két percre rá Gréci vágtatott el a jobb oldalon, éles szögből, jó tíz méterről a rövid fölső sarkot célozta meg, Cseh ezúttal is menteni tudott. Egy percre rá Oldal mutatta meg, hogy ilyet ő is tud, a bal oldalon húzta meg, és éles szögből kemény löketet eresztett meg laposan, Kormos lábbal tudott menteni. Eddig volt szinte tökéletesen egyforma a két csapat teljesítménye és produktuma, és nem tovább. A 11. percben Gréczi kapott labdát a jobb oldalon, bepasszolt Korenika irányába, ő ballal lekezelte labdát, majd jobbról, húsz méterről, laposan a kapu bal oldalába lőtt, Cseh csak beleérni tudott a labdába, 1-0. (A vendégek hevesen reklamáltak amiatt, hogy Korenika éppen annak az embernek a helyén futhatott be üresbe, akit a szabadrúgás előtt a játékvezető magához hívott figyelmeztetés céljából.) A 25. percben a hazai kapus mentette Szabó Dávid léc alá tartó lövését. Öt percre rá Marsa beadását követően Magony fejelt a bal fölső sarok fölé, a félidő második felében kezdett állandósulni a vendégfölény. A 38. percben szép összjáték végén Szabó Dávid vállalt el egy kapáslövést, a hazai kapus ezúttal is menteni tudott. Egy percre rá Oldal tört be a jobb oldalról két csellel, ballal megcélozta a bal alsó sarkot, a hazai portás vetődve hárította a kemény bombát.

Az SC Hírös-Ép (sárga mezben) és a Kiskunfélegyháza bevonul a mérkőzésre

Fotó: Vincze Miklós

Az újrakezdés után Palatinus kapott sárga lapot, miután a 16-os előtt buktatott, a szabadrúgást Szabó Dávid végezte el, fölé bombázott. Nyolc perccel az újrakezdés után Szabó adott bejobbról, Magony lőtt nem sokkal a rövid sarok mellé. Egyre nagyobb fölényben játszottak a vendégek, szinte egykapuzásra rendezkedtek be, a hazaiak nagy lelkesedéssel védekeztek, a hangulat pedig meglehetősen feszült volt. A 63. percben egy jobb oldali beadást követően Szabó Dávid repült előre csukafejes céljából a hosszú saroknál, találkozott is a labdával, meg is küldte, ám az elsuhant a jobb kapufa mellett. Két percre rá egy jó beadást követően az ívelésre ismét remek ütemben érkező Magony fejelt mellé. A 68. percben veszélyes kontrát vezetett az SC Hírös-Ép, Gréczi tört ki, balról, 12 méterről a rövid fölső sarkot célozta meg, Cseh bravúrral mentett. Ahogy telt az idő, úgy nőtt – ha lehetséges volt ez egyáltalán – a félegyházi fölény. A 83. percben a sokadik vendég beadást követően Szabó Dávid fejelhetett közelről, Kormos elképesztően nagyot mentett, a kipattanó után üggyel-bajjal tisztáztak a védők. A 88. percben már a hazai kapuba került a labda, csakhogy lesről. A 93. percben már-már gólt kiáltottak a vendégek, amikor egy vendégjátékos fejese nyomán a léc alá tartott a játékszer, ezúttal Korenika mentett fejjel a léc alól. Nagy izgalmak közepette zárult a találkozó.