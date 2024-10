Lóczi László igazgató az elején elmondta: 2003 óta minden évben tavasszal és ősszel is tartanak sportnapot, melynek idén a kiemelt sportága a röplabda lesz. Szombaton rendkívüli munkanap keretében bár lesz tanítás, de mellette zajlik a sportnap.

Lóczi László, a Corvin Mátyás Általános Iskola igazgatója mesélt az őszi sportnap részleteiről

A hagyományokat követve véradást is szerveznek, mely egyben verseny is az osztályok között, ki biztosít több önkéntes véradót. Lesz még foci-bajnokság, sorverseny szülőkkel, elsősegélynyújtó bemutató, valamint ügyességi, gyorsasági, erőfejlesztési feladatok. Minden alkalommal más-más sportágat népszerűsítenek, ezúttal a röplabdát. A vendég a Kecskeméti Röplabda Club női csapata lesz, egy kis bemutatóval készülnek, valamint a röplabdáról Nagy Péter, a Magyar Férfi Röplabda Válogatott szövetség kapitánya tart előadást. Ezen programok nyitottak az öregdiákok és más érdeklődők előtt is.

Lóczi László a beszélgetés további részében szólt a jövő heti nyílt napokról, az iskola mindennapjairól. Kitért a mobiltelefonok kitiltásáról is, melynek pozitív hozadékai már látszanak. A gyerekek egyre többet beszélgetnek egymással, és jó néhányan már könyveket is olvasnak szünetekben, várakozás közben.

