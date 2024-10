Az újonc Kiskunmajsa mérlege megegyezik a mizseivel, de a szünetre jó hangulatban mehetett el a KKC, mely legutóbb legyőzte a Szolnokot. Szombaton 18 órától jóval nehezebb feladat vár a majsai Tigrisekre, hiszen a PLER U21 lesz a vendég, mely vezeti a csoportot.

A vármegyei ligákban is zajlik tovább az élet, a férfiaknál újabb teljes fordulóra készülnek a csapatok. Az előző körben a Gézengúz és a Kiskőrös nem bírt egymással (22–22), a Kiskunhalas legyűrte a Soltvadkertet (30–27), a KESE-NJE pedig Tiszakécskén gálázott (24–47). Szombaton újabb három bajnoki következik, 17 órától a Gézengúz a KESE-NJE-t, 17 óra 30 perctől a Soltvadkert a Tiszakécskét, míg 18 órától a Kiskőrös a Kiskunhalast fogadja. A tabellát a három kör után hibátlan KESE vezeti jelenleg.

A nőknél keleti és nyugati csoportban zajlanak továbbra is a küzdelmek. Az előző körben keleten megőrizte hibátlan mérlegét a Kiskunmajsa, mely ezúttal Bácsbokodon nyert 25–33-ra, így maradt a tabella élén is. Ugyancsak vesztett pont nélkül áll a Kiskunhalas is, miután a Soltvadkertet verte meg hazai környezetben 20–16-ra. Megdolgozott az újabb győzelemért a Mizse KC is, mely 33–35-re nyert Solton. Szombaton a Soltvadkert a Soltot fogadja 15 óra 30 perckor, majd vasárnap 16 órától két újabb találkozó jön, a Bácsbokod a Mizse KC-t, a Kiskunmajsa a Kiskunhalast fogadja.

A nyugati csoportban a címvédő Kalocsa a Tolna U20 vendégeként nyert 12–38-ra legutóbb, míg a hibátlanul vezető Nemesnádudvar a Tamásit verte meg 28–24-re. A Kalocsa is veretlen, de egy döntetlen már becsúszott a tavalyi trónfosztónak, mely éppen a Nemesnádudvar címvédését gátolta meg. A Holler UNFC emellett a Tengelic-Pakstól kapott ki 22–28-ra még. A nyugati csoportban három napon is rendeznek mérkőzést. Pénteken a Nemesnádudvar a Tengelic-Paksot fogadja 18 óra 30 perckor, szombaton a Tamási a Tolnát 17 órától, majd vasárnap a Kalocsa a Hollert, ugyancsak 17 órás kezdés mellett.