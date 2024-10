A mérkőzést lelkesen kezdte a hazai gárda, a 3. percben Maruscsák tüzelt éles szögből alaposan fölé ballal. A folytatásban szervezetten védekezett a Karcag, az első Kecskeméti TE helyzetre a 22. percig kellett várni, akkor Pálinkás passzából Montiel lőtt 16 méterről ballal, kevéssel a jobb alsó mellé. A 27. percben már nagyobb lehetőség adódott vendég oldalon, Kotula beadására Nikitscher érkezett, de kapásból a jobb sarok mellé belsőzött. Ezek után Pálinkás is többször betalálhatott volna, a 29. percben ziccerben lépett ki, de a védő szorításában elpattant tőle a labda a kapus kezébe. Egy minutummal később Katonától került elé a labda, de bal külsővel a rövid mellé-fölé bombázott. A 37. percben Bocskay próbálkozott 16 méterről egy szabadrúgással, be is ment volna a bal felsőbe, ha hazai kapus nem tolja azt ki bravúrral, így maradt szünetre a 0-0.

A Kecskeméti TE kiesett a kupából

Fotó: Reti Attila

A második félidő nem indult jól, a Karcag alig hat perc után a semmiből szerzett vezetést, egy szöglet figura utána a beadásra Székely érkezett, aki a jobb alsóba belsőzött a védőjéről leválva (1-0). A folytatásban a Karcag gyakorlatilag teljesen beállt saját kapuja elé védekezni. Az 53. percben Nagy lőhetett éles szögből, de nem találta el a rövid felsőt. Gera Zoltán cserékkel igyekezett frissíteni, a 61. percben pedig újabb sansz adódott, Szabó fejese azonban a lécen csattant. A 66. percben Vágó átlövését fogta a karcagi kapus, egy perccel később pedig Pálinkás fejese szállt el a kapu felett. A 71. percben újabb kecskeméti kapufát jegyezhettünk fel, ezúttal Lukács ment el a jobb oldalon, beadását aztán Pálinkás pörgette a lécre. A vendég nyomás a lefújásig nem csökkent, de nem hozott gólt, a 87. percben Szabó újabb fejese kerülte el a jobb alsót, így a Karcag 1-0-ra nyert és továbbjutott.

A Kecskeméti TE el van átkozva a kapu előtt

Varga Attila, a Karcag vezetőedzője: – Ismertük az erőviszonyokat, tudtuk, hogy két osztályt nem lehet eltüntetni, nem is nagyon sikerült. A rúgott gólunk után a Kecskemét dominált, ez így volt előtte is. Az a munka, amit viszont a srácok beletettek a meccsbe, az ma továbbjutást ért. Meccs előtt azt mondtam nekik, hogy 0-0-ról kezdődik ez is, ha elhiszik, hogy lehet esélyük a bravúrra, akkor össze is jöhet. Így is történt.