A hazaiak nagyon jó sorozatban vannak, hiszen a találkozó előtt csak egy pontot hullajtottak el. Huszonhét mérkőzés óta veretlenek és biztosan vezették a tabellát. A gólarányuk is nagyon imponáló, mert a huszonhárom rúgott mellett, mindössze hatot kaptak. A kunbajaiak sem állnak rosszul, mert a mostani találkozó előtt lejátszott mérkőzésekből négyet megnyertek, két alkalommal döntetlent játszottak. A tizenkettő rúgott gól mellé, mindössze három párosult, ezzel pedig ők kapták a Tiszakécske elleni mérkőzésig a legkevesebbet. Ilyen előjelek mellett, küzdelmes, harcos mérkőzésre volt kilátás.

A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyolcadik fordulójában, a tabellán jelenleg első helyezett Tiszakécskei LC II gárdája a harmadik Kunbajai SE-t fogadta. Mind a két fél a három pont megszerzésének reményében lépett pályára.

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán. A második játékrész elején egy gyors góllal megszerezte a vezetést a Kunbaja 0–1. A válasz nem sokkal később érkezett, amikor Boldizsárt buktatták a büntető területen belül. A tizenegyest Káli értékesítette 1–1. A 76. percben óriási ziccert hagyott ki a házigazda. Lovas Zsombor lövését a gólvonalról vágták ki a vendégek.

Bagi Gábor: Nem kaptam mást, mint amit vártam, mert két nagyon jó csapat játszott egymással. Óriási mezőnymunka folyt a pályán, ami a harmadosztályú bajnokság alját is magasan üti. Nekik is volt egy lehetőségük a második félidőben, nekünk pedig ott volt a ziccerünk. Fájó kimondani, de igazságos a döntetlen. Talán lehettünk volna kicsit élesebbek, és akkor magunk javára tudtuk volna fordítani a meccse. Őrizzük továbbra is a huszonhét mérkőzés óta tartó veretlenségünket. Játsszuk a saját játékunkat, de most jönnek azok a meccsek, amelyek megmutatják majd, hogy meddig is juthatunk ebben a bajnokságban.

Varga Zoltán: Igazságos döntetlen született, mind a két csapat akarta a győzelmet, érzésem szerint egy árnyalattal több helyzetet hagytunk ki, mint a Tiszakécske. Ez a találkozó szimbolizálta azt, hogy a két csapat hol helyezkedik el a tabellán. Az első tíz percben megleptük a Kécskét, de utána a mezőnyben teljesen kiegyenlített volt a játék.