– Nem kevés rangadót lehet vívni a vármegye három Közép csoportjában hiszen nagyon erős a mezőny, de való igaz, ez a most hétvégi találkozó nem jelentéktelen rangadó – jelentette ki Virág Tibor. – Azt máris megjegyezném, hogy a két csapat között egyébként baráti a kapcsolat. Ők most annyival valóban jobban állnak, hogy nekünk becsúszott egy vereség. Az Akasztó ellen kaptunk ki, arra meccsre ugyanis nem elég, hogy csak csere nélkül tudtunk kiállni, ráadásul kényszerűségből négy olyan játékosunk is volt a kezdőben, aki lázasan játszotta végig a meccset. Nem lehet tehát elmarasztalni a társaságot amiatt a zakó miatt. A Kunfehértó egy erős játékosállománnyal rendelkező, összeszokott csapat, akik a bajnokság megnyerését tűzték ki célul, amire minden esélyük meg is van, ahogyan azt az eddigi eredményeik is mutatják. Mi nagyon komolyan vesszük a mérkőzést és mindent megteszünk azért, hogy pontot, pontokat szerezzünk. Tavaly csere nélkül sikerült győznünk Kunfehértón, de tudjuk, hogy ez a mérkőzés más lesz, ennek most igazán komoly tétje van. Begyulladni nincs okunk, egy biztos, jó mérkőzés lesz, amelyen szeretnék jó eredményt elérni, de bármi is legyen az eredmény, a lényeg az, hogy a találkozó sérülésmentes legyen.

A mérkőzés szombaton, 14 óra 30 perckor kezdődik Kunfehértón.