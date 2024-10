Az ősz rangadóját vívták meg szombaton a vármegye három Közép csoportjában, ugyanis az őszi idényben még hibátlan teljesítménnyel éllovas Kunfehértó a 2. Kaskantyút fogadta. (Nem mellékesen a tavalyi bronzérmes fogadta a tavalyi bajnokot.) Mind a két csapat 15 pontot szerzett eddig, ám miután a Kunfehértó már volt szabadnapos, tehát egy meccsel kevesebbet játszott, a vesztett pontok tekintetében három ponttal jobban állt a találkozó előtt a Kasinál.

Kunfehértó-ziccer a Kasi elleni rangadón, a kunfehértói Horváth Ákos (12-essel) igyekszik a kapuba juttatni a labdát.

Fotó: Pozsgai Ákos

A mérkőzés megfelelt a várakozásoknak, nagy küzdelmet hozott. A vezetést a hazaiak szerezték meg a 26. percben, egy hazai kontra végén. Horváth Ákos robogott el a labdával, középre adott passzát Grácz Rolandnak elég volt a kapuba passzolnia, 1-0. Négy percre rá büntetőhöz jutottak a hazaiak, Grácz László értékesítette a 11-est, 2-0. Még az első játék zárása előtt büntetőhöz jutott a Kasi is, Kovács Zsolt lába nem remegett meg, 2-1.

A második játékrész elején egyenlített a Kasi, Karf Alex talált be Gerner Dánel kapujába, 2-2. Ezt követően továbbra is kiegyenlített, kemény küzdelem folyt a pályán, hol ez, hol az a csapat dominált. Már-már úgy festett, hogy a csapatok megosztoznak a pontokon, amikor Varga Liviu ívelte át a szélről a vendégvédők fölött a labdát, a hosszú oldalon László Benőt találta meg a passzával, utóbbi kapásból a hosszú sarokba bombázott, 3-2. Újabb gól már nem esett, így a Kunfehértó továbbra is, hat mérkőzést követően is száz százalékos mutatóval rendelkezik, és vezeti a tabellát.