Október 23-án egy hagyományos helyszín adott otthont a Cyclocross Magyar Kupa szezonnyitójának. Kecskemét látta vendégül a kerékpársport őszi-téli szakágának sportolóit. A tavalyi évhez hasonlóan idén ismét a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén rendezték meg a Kun Cross-t. Ezúttal kellemesebb idő várt a bringásokra, mint az elmúlt évben, mert akkor szakadó esőben, most pedig ragyogó napsütésben tudták teljesíteni a versenyzők az előírt etapokat.

Kedvezett az időjárás a Kun Cross kerékpár versenynek

Fotó: Szentirmay Tamás

Két versenyző indult a Kun Cross az MBH Bank Cycling Team csapatából

Kecskeméten és környékén már több, mint egy évtizede rendeznek cyclocross versenyt, egyedül a covid járvány évében maradt el, így ebben az évben sem volt kérdés, hogy nem szakítják meg a hagyományt és 2024-ben is lesz Kun Cross. Tavaly november közepén rendezték meg a versenyt igazi crossos időben, a futamok többségén szakadt az eső és nyakig sárosan értek célba a versenyzők. Idén viszont jelentősen kellemesebb időben tekerhettek a bringások. A versenyen a szervező csapat, az MBH Bank Cycling Team mezében két tehetséges cyclocross versenyző is rajthoz állt. Az elit férfiak között Takács Zsombor, míg az U19-es férfiaknál Zsembery Boldizsár küzdött a pálya nehézségeivel, a versenytársakkal. Mind kettőjüknek a lánca is leesett, ettől függetlenül Takács megnyerte a futamát, míg Zsembery harmadik lett.

Az idei pálya nyomvonala ismerős lehetett azok számára, akik az elmúlt évben is indultak a kecskeméti versenyen, ugyanis nagyban az előző évi nyomvonalakra épült. Szint különbség, a hely adottságai miatt kevés volt, ellenben volt homok, farönkök, rézsűk, erdős szakasz és számtalan kanyar, ami a technikás versenyzőknek kedvezett. Mivel ezúttal nem esett az eső, száraz volt a pálya, így a kanyaríveket gyorsabban lehetett bevenni.