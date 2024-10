A mérkőzés első helyzete a vendégeké volt, a 11. percben Nagy Zsolt kapott jó indítást, ám a tizenhatos csücskéről laposan mellé gurított. Három perccel később ismét ezt játszotta el a Puskás, amelynek válogatott szélsője ezúttal kaput talált, viszont Varga nagyot védett. Bő félóra játékot követően viszont már a Kecskeméti TE kapusa is tehetetlen volt, Favorov beadását Colley olyan ívben fejelte a kapuba, hogy az elérhetetlen volt Varga számára, 0-1. Gyorsan jött a második vendég találat is. Nissila tolta meg jó ritmusban a labdát a tizenhatoson belül, Katona Levente buktatta őt és a megítélt büntetőt Nagy Zsolt lőtte a bal sarokba, 0-2. Kétgólos hátrány után az első félidő végén több ízben is gólt lőhetett volna a KTE. Zeke harciassága után Katona Bálint került ziccerbe, a kapus már verve volt, viszont Golláról kijött a labda, a lábáról a kezére pattant az. A játékvezető előbb piros lapot, majd büntetőt ítélt, de a VAR-vizsgálat után visszavonta mindkettőt. A ráadás pillanataiban Nikitscher került hasonlóan nagy helyzetbe, viszont Pécsi bravúrral hárított, így több gól nem esett a játékrészben.

A KTE szerencséje a PAFC ellen sem fordult meg

Fotó: Bús Csaba

A második félidő elején komoly csetepaté alakult ki a pályán, Colley két kézzel lökte el Vágót, de megúszta sárgával. Nyomott a Kecskemét, Gera Zoltán cserével is alakított a csapaton, a KTE hosszú perceken át beszorította ellenfelét a kapuja elé, de Nagy Krisztián és Pálinkás sem tudott élni az adódó lehetőségével. Az 54. percben újra Pálinkás került helyzetbe, ám fejese fölé szállt, majd az egyik legnagyobb helyzetet Nagy hagyta ki, miután Zeke remek szólója és beadása után mellé lőtt. A 69. percben Lukács tüzelt középről, ám Pécsi a helyén volt. A következő támadásnál Nikitschert buktatták a tizenhatos környékén, a játékvezető nem ítélt szabadrúgást, ezt kihasználva a Puskás Akadémia villámgyors kontratámadást vezetett végig és Nissila közvetlen közelről meglőtte a harmadikat, 0-3. A VAR-vizsgálatra ekkor nem került sor, így megadták a gólt. A 84. percben a hazaiaknál csereként beálló Berki próbálkozott, szép csele utáni lövését Pécsi fogta, majd hosszabbítás perceiben Pálinkás lövése és Rijaskó fejese sem hozott gólt.