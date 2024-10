Nem indult rosszul az idény a kecskemétiek számára, de a válogatott szünetet követő periódusban három bajnokin is pont nélkül maradt a gárda, aminek következtében a kieső helyekre csúszott vissza a lila-fehér alakulat. A fő probléma nem a játékkal van, hanem a kapu előtti hatékonyságban, a KTE ugyanis eddig küzd ezen a fronton. Hiába birtokolta többet a labdát Szabó István csapata a ZTE és a Nyíregyháza ellen is, ez meddőnek bizonyult, hátul pedig gyakorlatilag a legkisebb hibákat is azonnal büntették az ellenfelek. A cél az, hogy ez a tendencia megforduljon, amihez elsősorban a gólok kellenek.

A KTE első idegenbeli pontját szerezné meg

Fotó: Bús Csaba

Az MTK meglehetősen hullámzóna teljesít, a bajnokságot kitűnően kezdte Horváth Dávid csapata, de ezt követően nem jöttek a pontok, legutóbb viszont Debrecenben nyertek a kék-fehérek 3–2-re. Az MTK eddig négy sikere mellett háromszor kapott ki a bajnokságban, amivel a negyedik a tabellán, de a mezőny idén is nagyon egyben van.

A KTE a koncentráció terén kell fejlődjön

Szabó István szerint megvannak azok a pontok, ahol mindenképpen javulniuk kell, ebben az esetben viszont jó eredménnyel térhetnek haza.

– A feljutása óta látható az MTK folyamatos fejlődése, Horváth Dávid munkája egyértelműen érezhető a csapaton, akit egy higgadt és felkészült szakembernek tartok. Érdekes a szereplésük, hiszen vagy nyernek, vagy kikapnak eddig, a debreceni sikerrel most ők is egy kisebb hullámvölgyből jöttek ki. Debrecenben viszont nagy fegyvertény nyerni, így nehéz mérkőzésre számíthatunk mi is. Mindig egy jó meccsre van kilátás ellenük, mely előtt nagyon bízom a csapatomban. Lehet látni, hogy nagyon sokat fut, dolgozik és hajt a csapatom, viszont a koncentráció terén javulnunk kell. Amennyiben ez megtörténik, akkor ponttal, pontokkal térhetünk haza az MTK-tól – mondta a meccs előtt Szabó István, a KTE vezetőedzője.

Az MTK Budapest–Kecskeméti TE mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.