Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője: – Önkritikusnak kell lennünk, mert a Kecskemét jobban kezdett, a gólnak kellett felébresztenie minket. Utána precízebbek lettünk a passzok terén, labdabirtoklásban, így nagy területeket tudtunk bejátszani, a fordítás mentálisan is segített a csapatnak. Utána véleményem szerint kontroll alatt tartottuk a meccset, talán előbb is lezárhattuk volna a meccset, de nem vagyok elégedetlen.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Nagyon jól kezdtünk, a 13. percben vezettünk, rá két percre ott volt az újabb ziccerünk, amivel kettővel is elhúzhattunk volna. A mérkőzés előtt azt mondtam, hogy akkor tudunk innen ponttal távozni, ha védekezésben és támadásban is keveset hibázunk. Vezetésünk és a kihagyott helyzet után kaptunk két olyan gólt, amit komoly hiba előzött meg. A második félidőben nyomást is tudtunk helyezni az MTK-ra, a pontrúgásaink veszélyesek voltak, utána akadt olyan időszak, amikor Katona Bálint előtt egymás után kettő nagy helyzet is ott volt. Az NB I. nem engedi azonban meg ezeket a hibákat, hiszen ma is láttuk, hogy az MTK ezeket kegyetlenül kihasználta.

MTK Budapest – Kecskeméti TE 3–1 (2–1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2732 néző: V: Káprály (Szert, Buzás)

MTK: Demjén – Hej, Beriashvili, Kádár – Molnár Á. (Kovács P. 73.), Kata, Bognár (Végh 79.), Kosznovszky, Antonov (Nagy Zs. 83.) – Molnár R. (Stieber 79.), Jurina (Németh K. 73.). Vezetőedző: Horváth Dávid

KTE: Varga B. – Nagy K. (Pálinkás 77.), Szabó A., Belényesi, Katona L. (Berki 89.), Zeke – Vágó (Bocskay 67.), Nikitscher, Katona B., Zsótér – Lukács D. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Kosznovszky (18.), Molnár R. (22.), Beriashvili (84.) ill. Lukács (13.)