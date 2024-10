Fűkő Péter csapata remekül szerepelt az eseményen, melyen mindösszesen egyszer botlott, többi meccsét megnyerve viszont megszerezte a trófeát a KTE LA.

A KTE LA U8 Zuglóban nyert nívós tornát

Fotó: KTE LA

– A gyerekek fantasztikusak voltak. Volt egy rövidzárlatunk a nagyszerűen focizó gödöllői csapat ellen, de a többi mérkőzés végén győztesen hagytuk el a pályát, ami azt eredményezte, hogy ezen a hétvégén mi végeztünk az első helyen. Minden tornának, mérkőzésnek a célja a fejlődés. Attól függetlenül, hogy nagyszerűen teljesítenek a legények, azért itt is voltak még hibák, illetve fejlesztendő területek, amit ez a korosztály megkíván. Szeretnénk tovább fejlődni és még ügyesebbek lenni, ezen fogunk dolgozni a jövőben. Büszke vagyok a Bozsik-programon szereplő gyerekekre is, mert ők is nagyszerűen játszottak. Mizsei Milánt és Poór Nándort hétvégi teljesítményük alapján külön is kiemelném, de mindenkinek csak gratulálni tudok – értékelt Fűkő Péter, az U8 edzője.

A KTE LA U9 is jól szerepelt

A kecskemétiek U9-es csapata is eredményes Bozsik-programon van túl, hiszen a gyerekek négy győzelem mellett egyszer játszottak döntetlent.

– Maximálisan elégedett voltam a látottakkal, igaz ez a hozzáállásra és a mutatott játékra is. Ellenfeleinket folyamatosan letámadva, kitűnő tempóban fociztak a gyerekek. Támadásaink során is bátran, ötletesen játszottunk, melynek köszönhetően rengeteg szép gólt szereztünk. Örömteli látni, ahogy játékosaink egyre tudatosabban keresték egymást, a jobb helyzetben lévő társukat önzetlenül kiszolgálva. A különböző szituációkat igazi csapatként összedolgozva oldották meg. Jó élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodva, egy döntetlen mellett négy győzelmet is bezsebelve térhettünk haza. Gratulálok mindenkinek – értékelt Pászti Botond, a csapat edzője.