A KTE II. fiataljai ebben a szezonban is a kiesés ellen harcolnak, egyelőre öt pontot gyűjtve a 13. helyen áll az együttes. A Pénzügyőr is a biztos bennmaradás céljával vágott neki az idénynek, a rajtra nem is lehet panaszuk, hiszen 11 ponttal a 10. helyet foglalják el a tabellán. Az előző körben a „kis” KTE Hódmezővásárhelyen játszott 1–1-es döntetlent, míg a „Fináncok” Csepelről tértek haza hasonló eredménnyel.

A KTE II. újabb alsóházi csatát vív

Fotó: KTE

A KTE II.–Pénzügyőr mérkőzést vasárnap 11 órakor rendezik a Műkertvárosi Sportcentrumban.