Csupán hat perc kellett a vezetést megszerzéséhez, egy kifejelt szöglet után Berki rúgott hatalmas gólt, amikor a lecsorgót ballal, kapásból zúdította 20 méterről a jobb felsőbe a kapufa érintésével (1–0). A hazai akarat érvényesült a folytatásban is a pályán, és a 23. percben jött is a második gól, Meszhi indította a jobb oldalon Kovács Kolost, aki kitűnően tekert középre, a hosszún érkező Berki pedig a rövidbe fejelt (2–0), így a KTE II. biztosan vezetett a szünetben.

Vattay Márton szerezte a KTE II. harmadik gólját

Fotó: Nyitray András

A második félidőben jobbára a mezőnyjáték dominált, a játékrész elején Kárpátinak volt egy életerős lövése, de a kapus hárított. A 64. percben aztán akár mindkét csapat betalálhatott volna, de végül hazai találat született. Kersák tolt a kapufára egy szabadrúgást, majd gyakorlatilag az ellentámadásból Kárpáti indult el, jobbról tört befelé, passzát Vattay vette át, aki egy csel után a bal alsóba lőtt ballal 15 méterről (3–0). A Pénzügyőr becsületére legyen mondva, nem adta fel ezután sem, ennek meg is lett a jutalma, a 85. percben Harsányi csúsztatott a kapuba egy beadást (3–1).

Tudatosan játszott a „kis” KTE

– Kifejezetten örülök ennek a sikernek, mert az első perctől azt láttam a csapaton, hogy nagyon tudatosan futballozunk, ennek meg is lett a gyümölcse. Tetszett a játékosok hozzáállása, mindenki maximálisan odatette magát. Csapatként is nagyon jól működtünk, ugyanakkor egyénileg is kitűnő teljesítményeket láttam a pályán, ami szép gólokkal is párosult – értékelt Virágh Ferenc vezetőedző.

KTE II.–Pénzügyőr 3–1 (2–0)

Kecskemét, 100 néző. V: Virág (Juhász, Deme)

KTE II.: Kersák – Papp M., Polyák, Molnár M. – Kovács K., Meszhi, Murár (Szabó Cs. 76.), Kotula – Berki, Vattay – Kárpáti (Czenky 76.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

PSE: Steer – Kiss D. (Kövér 67.), D’urso, Földi (Kató 77.), Varga Ö. (Harsányi 46.), Megyeri, Molnár M. (Huszárik 46.), Bene, Tóth K. (Zöld 67.), Kokas, Labát. Vezetőedző: Seres Zsolt

Gól: Berki (6., 23.), Vattay (64.), ill. Harsányi (85.).