Az első félidő kevés lehetőséget hozott Csepelen, a csapatok nem nagyon tudtak komoly veszélyt kialakítani a kapuk előtt, így nem is született gól. A második félidőben nem változott a játék képe, inkább a küzdelem dominált, mígnem egy pontrúgás után megszerezte a vezetést a Csepel a 71. percben. Egy balról középre lőtt pontrúgást ugyan elsőre még sikerült tisztázni, de a visszatett labda Csernákot találta meg, aki a hálóba kotorta azt (1–0). Nagy erőket mozgósított ezek után a KTE II. az egyenlítésért, Kotula révén egy kapufáig is eljutottak a vendégek, de egyenlítés helyett a 89. percben lezárta a meccset a Csepel, mely kontrát vezetett, ezt Bencze fejezte be góllal (2–0).

Csepelen kapott ki a KTE II.

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

Nem tudott felzárkózni Csepelen a KTE II.

– Egy taktikus, és óvatos első félidőt produkált a két csapat, a kapuk nemigen voltak közvetlen veszélyben. Ennek ellenére a lehetőségeink megvoltak, de pontatlanok voltunk a kapu előtt, vagy ellenfelünk tudott tisztázni. A második játékrész eleje sem hozott újat, ám egy pontrúgást követően hátrányba kerültünk. Utána kockáztattunk, a végén négy csatárral mentünk előre, de ez sem volt elég ezúttal. Bosszús vagyok, mert a sokadik lehetőséget szalasztjuk el a felzárkózásra – értékelt Virágh Ferenc.

Csepel SC – Kecskeméti TE II. 2–0 (0–0)

Csepel. V: Drabon (Sztányi, Halmai)

Csepel: Szűcs – Csernák, Horváth B. (Szűcs L. 92.), Kovács M. (Torda 81.), Dunai (Bencze 71.), Urbin, Pesuth (Németh Z. 92.), Túri, Paksai, Sükösd, Kovács D. (Tóth L. 46.). Vezetőedző: Zsivóczky-Pandel Gyula

KTE II.: Pálfi – Czenky (Kárpáti 74.), Pálinkás, Murár (Szabó Cs. 84.), Berki (Goretich 62.), Polyák, Papp M., Molnár M., Vattay, Kovács K. (Horváth A. 62.), Kotula. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Csernák (71.), Bencze (89.)