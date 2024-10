Ráfért már a fiatalokra a sikerélmény, hiszen ez volt a második győzelme a KTE II.-nek ebben a szezonban, ráadásul a Pénzügyőr ellen végig magabiztosnak bizonyult Virágh Ferenc együttese. A tabella második fele továbbra is nagyon szoros, a hétvégi forduló pedig egyfajta választóvonal is lehet abból a szempontból, hogy merre mozdulhat el inkább a gárda. Egy újabb győzelemmel a középmezőny aljához, így a Csepelhez is fel lehetne már zárkózni, elszakadva némileg a veszélyzónától.

A KTE II. idegenben folytatja

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

Nem egyszerű feladat ez, hiszen az újonc csepeliek stabil középcsapattá formálódtak, legutóbb az éllovas Gyula is nagyon megizzadt, hogy 1–0-ra nyerni tudjon hazai pályán. A Csepel szereplése némileg hektikus, de hazai pályán még veretlen, pontot is csak a Pénzügyőr ellen veszített.

A KTE II. vezetőedzője, Virágh Ferenc bizakodó, hiszen a hódmezővásárhelyi döntetlen után legutóbb nyerni tudott a gárda, mindezt a PSE ellen már jó játékkal tette meg a társaság.

A KTE II. értékei megtartására építhet

Mivel az NB I-es gárda szombaton lép pályára, és akkor is „csak” edzőmeccset játszik Tatabányán, jó eséllyel ezúttal is számolhat visszajátszókkal az NB III-as csapat, ami azt jelenti, hogy rutin is érkezhet a fiatalos lendület mellé a csepeli bajnoki mérkőzésre.

– Azt gondolom, hogy a legfontosabb talán az, hogy megtartsuk az elmúlt hétvége értékeit, egyúttal azt a szemléletet vigyük tovább, amit az utolsó két mérkőzésünkön mutattunk. Ebben az esetben most is lehet esélyünk arra, hogy jó eredményt érjünk el. Hazai környezetben nagyon stabil a Csepel, de a célunk az, hogy megnehezítsük a dolgukat – mondta Virágh Ferenc a találkozó kapcsán.

A Csepel SC–Kecskeméti TE II. mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a csepeli stadionban.