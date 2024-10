A KRC korán, már nyár közepén megkezdte a felkészülést az idényre, melynek ezúttal is rengeteg fiatallal vág majd neki. Deák Márk vezetőedző elmondta, elsősorban magukra, illetve a játékosok fejlődésére és fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, így edzőmeccset is kevesebbet játszottak.

Deák Márk, a KRC edzője

Fotó: Bús Csaba

– Már július 15-én elkezdtük a felkészülést, de ezt csoportokban kell elképzelni, hiszen elsősorban azokkal indult el a munka ekkor, akik kevesebbet játszottak. A válogatottak több pihenőt kaptak, de cél is volt az, hogy előbb kezdjünk, mert szerettük volna egységes szintre hozni a keretet. A felkészülés az időnként kaotikus létszám ellenére is jól sikerült, a srácok maximális erőbedobással dolgoztak. A fáradtság ellenére is megvan a figyelem. Csak két edzőmeccset játszottunk, ami talán kevés, de inkább saját magunkra szerettünk volna koncentrálni. Ez nem sikerült rosszul, pozitív visszajelzéseket kaptam – mondta Deák Márk, a KRC vezetőedzője.

A keretben volt átalakulás, távoztak alapemberek is, de őket pótolni is próbálta a Kecskemét a rajt előtt.

– Két távozónk volt: Boldizsár Péter és Kecskeméti Bálint. Őket természetesen gyorsan pótolni kellett. Centerként Kiss Bendegúz tulajdonképpen hazatért Ausztriából, míg szélső ütőként a japán Minemura Yudai csatlakozott hozzánk – tette hozzá Deák Márk.

A rajt előtt kevesebbet tudnak egymásról a csapatok, így az erőviszonyokat nehéz felmérni, de az tudható, hogy a Székesfehérvár és a Kaposvár most is kiemelkedik majd, már az alapszakasz kezdete előtt.

– Nagyrészt a hallott információkra támaszkodunk még mi is, ami nem túl reális, mert az edzőmeccsek nem feltétlen adják vissza a valóságot. Inkább azt látjuk, hol tartunk mi. Annyiból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Pénzügyőrrel pont játszottunk edzőmeccset, ami némi kiindulópontot ad legalább. A többiek ereje kezd körvonalazódni, de egyrészt még az utolsó pillanatokban is van, aki légióst igazol, másrészt télen is számítok több klubnál erősítésekre. Pár forduló látszódni fog a csapatok tudása, azt viszont már most látni, hogy a Fehérvár és a Kaposvár gyengébb nem lett – tette hozzá az erőviszonyok kapcsán Deák Márk.